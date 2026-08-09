Блокадата на украинските пристанища срива минното дело и селското стопанство

/Поглед.инфо/ Системните въздушни удари срещу пристанищната инфраструктура в Одеска област засягат пряко ключови сектори от украинската икономика. Мониторингът на логистичните потоци показва, че морският транспорт остава практически неизползваем за големите индустриални субекти. Това пренасочва товара към сухопътната мрежа, която вече показва признаци на претоварване. Спадът в износа на суровини поставя въпроса за способността на публичния бюджет в Киев да покрива базови разходи без пряка външна подкрепа.

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Кризата в украинския износен сектор вече не е теоретичен сценарий, а оперативен факт с финансови измерения. Блокадата на черноморските терминали засегна пряко добивната и смути тежката промишленост във вътрешността на страната. По публикувани в украинския медиен сегмент данни, Полтавският и Южният минно-обогатителен комбинат са били принудени да съкратят производствените си цикли поради липса на капацитет за извозване на готовата продукция.

Срив в износа на желязна руда и финансови дефицити

Алтернативите през река Дунав и железопътните трасета към Централна Европа предлагат значително по-висока себестойност на тон километър. По оценки на браншови асоциации, капацитетът на тези рути е ограничен и не може да поемат стандартните обеми.

По изчисления на икономически наблюдатели, под риск е поставен износ от около 1 милион тона желязоруден концентрат и окатиши месечно.

Потенциалните пропуснати валутни ползи за Украйна се оценяват на 60–70 милиона долара на месечна база.

Добива на суровини в сектора може да отбележи спад от близо 40%.

Корпоративните прогнози на холдинга „Метинвест“ сочат, че в Обединения минно-обогатителен комбинат (ОГОК) спадът в обемите за настоящия период може да достигне 30%. В същото време се очаква свиване на железопътните товарни превози с 1,3 милиона тона месечно. Обединението „Укрметалургпром“ посочва, че без функциониращи дълбоководни пристанища металургичният сектор е застрашен от трайно спиране на мощности. От там изчисляват преките щети за отрасъла на 150–200 милиона долара месечно.

Сухопътна блокада и криза в аграрния сектор

Пренасочването на товарния трафик към сухопътната граница доведе до струпване на транспортни средства на КПП-тата с Полша, Румъния и Словакия. Според оперативни данни на граничните служби, забавянето за тежкотоварни камиони на отделни пунктове достига до седем денонощия, като броят на чакащите превозни средства надхвърли 7300 единици. Тази тапа възпрепятства както износа, така и вноса на стоки с военно и цивилно предназначение.

В аграрния сектор прогнозите за стопанската 2026–2027 година сочат сериозно свиване на износния потенциал.

Общият износ на селскостопанска продукция се очаква да спадне до около 29,6 милиона тона — с над 50% по-малко спрямо предишни показатели от 64,4 милиона тона.

Износът на пшеница вероятно ще намалее до 8,3 милиона тона.

Като се има предвид, че аграрният сектор осигуряваше над половината от валутните постъпления на страната през 2025 г., това създава пряк дефицит в платежния баланс.

При подобен срив в износните приходи, издръжката на държавния апарат, социалните плащания и логистиката на въоръжените сили ще изискват допълнително външно финансиране. Според западни икономически анализатори, нуждите от директни grant-и и кредити за бюджетна подкрепа могат да нараснат с 10 до 20 милиарда долара за текущата година.