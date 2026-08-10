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Руската компания Zavoz.pro обяви камуфлажна наметка „Фантом“ срещу термовизори

/Поглед.инфо/ Руският производител Zavoz.pro съобщи за разработването на компактна всесезонна камуфлажна наметка „Фантом“, предназначена да редуцира видимата и термалната сигнатура на личния състав. Според разпространената от ТАСС информация, изделието с тегло от 900 грама цели да размива човешкия силует и да тушира температурния контраст спрямо околната среда, без да оставя характерно „студено петно“. Разработката е опит за пасивен отговор срещу масираното използване на безпилотни апарати с термовизионни камери на фронта.

Деж. редактор д-р Владимир Трифонов 28276 прочитания
Руската компания Zavoz.pro обяви камуфлажна наметка „Фантом“ срещу термовизори
ИИ генерирана
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ТЕХНИЧЕСКИЯТ ЗАЛОГ: ВЕЩИТЕ ИЛИ СЕНЗОРИТЕ

По данни на държавната агенция ТАСС, базирани на съобщение от фирмата-производител Zavoz.pro, на пазара или поне на изпитателните полигони се появява ново изделие под името „Фантом“. Заявеното тегло е 900 грама — маса, която теоретично позволява наметката да бъде зачислена към индивидуалната экипировка без прекомерно натоварване на боеца. Твърди се, че продуктът съчетава свойства, предпазващи от наблюдение във видимия спектър, уреди за нощно виждане (УНВ) и оптично-електронни системи с термалници.

Дали 900 грама синтетични тъкани и термоизолационни слоеве могат да надхитрят матрица с резолюция 640x512 пиксела на съвременен FPV дрон?

Физиката на топлинното излъчване не се влияе от маркетингови съобщения. Всяко човешко тяло отделя между 80 и 100 вата топлина в състояние на покой и значително повече при физическо натоварване. Ако тази топлина се затвори вътре под непорест защитен слой, температурата под наметката се повишава бързо. В даден момент термодинамиката взема своето — топлината се пренася към външния слой или изтича през отворите за вентилация. Точно тук идва критичният въпрос: доколко „Фантом“ успява да разсейва тази енергия, без да създава така нареченото „студено петно“ (парадоксален контраст, при който напълно непроницаем за топлина обект изглежда като черна дупка на фона на затоплената земя).

ИСТОРИЯТА НА ИНФРАЧЕРВЕНИЯ КАМУФЛАЖ: ОТ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ДО ДОНБАС

Темата за криенето от термовизори не започва от вчера и със сигурност не започва от Zavoz.pro. Всичко стартира още по времето на Студената война с разработването на специални покрития за бронирана техника, а по-късно преминава към специалните части.

  • 90-те години на XX век: Първи опити за прилагане на въглеродни влакна и многослойни фолиа в армията на САЩ и Бундесвера. Недостатъкът бе пълната липса на паропропускливост — войникът буквално се превръщаше във варена парникова оранжерия.
  • Войната в Афганистан и Ирак: Поява на пасивни наметала от типа на шведските системи Barracuda (Saab). Те доказаха своята ефективност при статични позиции, но се оказаха твърде обемни за пехотни щурмови групи.
  • Конфликтът в Украйна (след 2022 г.): Масовизацията на евтините FPV дронове с китайски термовизионни глави (като MicroCAM или подобни) промени концепцията. Скриването вече не е лукс за снайперисти, а въпрос на оцеляване за всеки пехотинец, пресичащ открита местност край Бахмут или Покровск.

Според изявленията на производителя, „Фантом“ цели да преодолее сезонната зависимост, като предложи универсално решение за лято и зима. Това изглежда прекалено оптимистично. Температурната делта през юли при +35°C и през януари при -15°C изисква абсолютно различни физически свойства от повърхностния слой.

КАКВО ТВЪРДИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И КЪДЕ СА СЪМНЕНИЯТА

Представителите на Zavoz.pro отбелязват, че през деня външната структура на плата размива познатия човешки силует (глава и рамене), докато през нощта специалната обработка предотвратява отблясъците при облъчване с ИЧ-прожектори на УНВ.

Възниква обаче логичен въпрос. Според коментатори в специализирани военни канали, пасивните термонаметало имат физически лимит на ефективност — обикновено между 15 и 30 минути при интензивно движение. След това материята се нагрява от вътрешната телесна топлина. Дали „Фантом“ използва някакъв нов тип фазово-променящи се материали (PCM) или просто разчита на добре подбрана въздушна прослойка и отразяващо фолио? Публични данни за точното състава на тъканта липсват, което прави невъзможно независимото потвърждение на тези характеристики.

От Zavoz.pro сами признават, че продуктът не е панацея. Ефективността зависи от метеорологичната обстановка, влажността на въздуха и най-вече от разстоянието и чувствителността на противниковата оптика. Твърди се, че наметката трябва да бъде само един от елементите в комплексната защита, включваща още средства за радиоелектронна борба (РЕБ) и ранно откриване.

Тук сметката за ресурсите започва да куца. Ако един пехотинец трябва да носи със себе си РЕБ раница (която тежи над 10-15 кг заедно с батериите), индивидуален детектор за дронове и допълнителна наметка от 900 грама, полезният му товар за боеприпаси и вода намалява драстично.

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