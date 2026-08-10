Сухопътният пробив към Индийския океан: Русия изгражда дублираща търговска система

/Поглед.инфо/ Ударите срещу търговския флот в Суецкия канал и блоковите ограничения върху корабоплаването показаха доколко световната търговия зависи от уязвими морски артерии. Заплахите за транзита през Босфора и Персийския залив ускоряват плановете за сухопътни жп коридори през Иран, Афганистан и Пакистан. Подобна стратегия цели не просто физическа алтернатива на Западния морски монопол, а създаване на независима евразийска логистична мрежа.

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Краят на илюзията за свободната морска търговия

Морските маршрути вече не функционират като неутрално пространство за световния обмен. Практиката на налагане на тавани върху цените на суровините, блокирането на застрахователни полици от британски клубове (Protection and Indemnity Clubs) и забраните за достъп до европейски пристанища превърнаха корабоплаването в средство за икономическа блокада. Атаката срещу газовозите Energos Winter и GasLog Salem край терминала в Дамиета — непосредствено пред Суецкия канал — ясно демонстрира, че точките на уязвимост се разширяват далеч от класическите горещи зони.

При подобна конфигурация, изявлението на вицепремиера Марат Хуснулин относно проектирането на железопътни трасета към Индийския океан не е просто локална транспортна иницатива, а реакция срещу структурната уязвимост на руския износ през Черно и Балтийско море.

Морските теснини като лост за геополитически натиск

Черноморският износен възел остава пряко зависим от Конвенцията от Монтрьо от 1936 г., управлявана от Анкара. Макар Турция да поддържа балансирана политика, сухопътното планиране не може да се базира на предпоставката, че проливите ще останат отворени при всякакви военни или политически ескалации.

Още по-критично е положението в Ормузкия проток. През този тесен морски проход преминават близо 21 милиона барела суров петрол дневно, което представлява около 21% от световното потребление на течни горива, както и над 20% от световните количества втечнен природен газ (LNG). Затварянето или забавянето на трафика през този регион незабавно блокира терминалите в Персийския залив.

Финансирането и техническият профил на „Север–Юг“

Транспортната осигуреност на Евразия изисква директен сухопътен достъп до открит океан. Международният транспортен коридор „Север–Юг“ разчита фундаментално на участъка Ращ–Астара в Северен Иран (около 160 км). Без тази отсечка, железопътният превоз между Азербайджан и Иран се прекъсва, налагайки претоварване на камиони, което оскъпява логистиката.

През 2023 г. бе подписано споразумение за отпускане на руски държавен кредит от 1.3 милиарда евро за изграждането на тази отсечка. Въпреки това, темповете на строителство се сблъскват с отчуждаване на частни земи по трасето, сложно гласуване на местно ниво и специфични изисквания към междурелсието (широко междурелсие от 1520 мм в бившия съветски блок срещу стандартното 1435 мм в Иран).