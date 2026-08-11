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Защо 2000 години преди новата ера цял град просто спира да диша

/Поглед.инфо/ Разкопките на Сер Джон Маршал и последващите теренни доклади на Мортимър Уилър от първата половина на миналия век оставят след себе си материални следи, които и до днес предизвикват неудобни въпроси. Мохенджо-Даро не е просто изоставен град, а градоустройствен феномен от печени тухли, канализационни шахти и стандартизирана архитектура, чийто внезапен край продължава да се колебае между климатичен колапс и хипотези за екстремни термични аномалии. Какво всъщност разкриват почвените слоеве и костните残ти на днешен Пакистан?

Деж. редактор Александра Докова 8370 прочитания
Защо 2000 години преди новата ера цял град просто спира да диша
Източник: Pavel Gospodinov / Getty Images
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Когато прекараш достатъчно години в преглед на теренни дневници, прашни архиви и лаборатории за радиовъглеродно датиране, започваш да развиваш алергия към лесни сензации и псевдонаучни медийни фойерверки. Земята е пълна с изоставени градове, а историята е доста по-прозаична, отколкото на авторите на бестселъри им се иска. Мохенджо-Даро обаче е един от онези редки случаи, при които сухите факти от разкопките действително оставят неприятен вкус на неувереност дори у най-консервативните изследователи. Разположен в пакистанската провинция Синд, този град от Харапската цивилизация, цъфтял между 2600 и 1900 г. пр.н.е., представлява триумф на античното градоустройство. Правилни улични артерии, предварително планирани жилищни блокове, стандартни тухли с пропорции 4:2:1 и първата известна в света обществена канализационна система с покрити отводнителни канали. Това не е било хаотично селище, а високоорганизиран административен и търговски център, разчитащ на стриктен ресурсни контрол и прецизно разпределение на водите от река Инд.

И точно тук започва това, което може да се нарече първата сериозна пробойна в теорията. Около 1900 г. пр.н.е. тази сложна градска машина просто престава да функционира. Без следи от продължителна осакатяваща обсада, без масивни отломки от метателни оръжия или разрушени от стенобитни машини портали. Разкопките, ръководени от Британската археологическа служба през 30-те години на XX век, разкриват около четиридесет скелета, разпръснати в горните слоеве на руините. Тези останки не са погребани според ритуалните практики на епохата. Част от тях са намерени на улицата, някои се държат за ръце, други са с лице към земята в позиции, които подсказват внезапност, а не продължително боледуване или организиран траурен процес. Това променя цялата картина – ако градът е бил превзет от вражеска армия, защо няма останки от хиляди загинали защитници, нито следи от грабеж на скъпоценни метали в мащаба, характерен за подобни завоевания?

Термични аномалии и витрификация: Факти срещу физически лимити

Най-дискутираният и същевременно най-противоречив елемент от материала на терен остават стъкловидните парчета и стопените тухли, открити в определени участъци от обекта. При екстремна топлина, надхвърляща 1500 градуса по Целзий, глинените тухли и силициевият пясък се витрифицират – процес, при който материалът се стопява и втвърдява в черна, гладка маса. Подобни температури не се достигат лесно при обикновен битов пожар или при изгаряне на дървени покривни конструкции. За да се получи подобен ефект в открити пространства, е необходим или изключително концентриран топлинен поток, или специфични промишлени условия, за каквито в бронзовата епоха няма известни аналози.

През втората половина на XX век изследователи като съветския писател и популяризатор на науката Александър Горбовски цитират измервания, според които скелетните останки от Мохенджо-Даро проявяват нива на радиация, надвишаващи естествения фон десетки пъти. Тук обаче аналитичният скептицизъм е задължителен. Повечето от тези твърдения страдат от липса на стриктна методологична атрибуция и независима верификация. Съвременната геохимия посочва, че повишен радиоактивен фон в костни материали може да се появи вследствие на вековно отлагане на радон и уранови минерали от подпочвените води, без това да изисква наличието на ядрен процес. Нещо повече – радиовъглеродният анализ при аномални почвени условия дава сериозни отклонения, което прави всяка категорична диагноза на базата на няколко нестандартни проби изключително нестабилна.

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