/Поглед.инфо/ На заседание на Съвета за наука и образование, проведено в Новосибирск, руският президент Владимир Путин постави въпроса за радикално ускоряване на технологичното развитие на страната. Според разпространената информация, държавното ръководство настоява за пряко интегриране на цивилния научен потенциал с отбранителния сектор. Акцентът пада върху мегапроекта за синхротрон „СКИФ“, чиито първи изследователски станции се планира да влязат в строй до края на годината, както и върху биоресурсите, защитата на данни и внедряването на изкуствен интелект.

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Новосибирският Академгородок и суровата геополитическа реалност

Посещението на руския президент в Новосибирск и проведенoто заседание на Съвета за наука и образование не са просто протоколно регионално събитие. Изборът на Академгородок има ясен исторически и инфраструктурен контекст. Създаден през 1957 г. по инициатива на академиците Михаил Лаврентиев и Сергей Соболев, този научен клъстер бе изграден с една основна цел: осигуряване на технологичния и военен паритет на СССР по време на Студената война. Днес, в условията на масиран санкционен натиск и пълна изолация от западните технологични вериги, Москва отново се обръща към същия този сибирски резерв.

Според разпространената от руските медии информация, основната теза на държавния глава е, че иновациите вече не са въпрос на икономически престиж, а на пряко оцеляване и държавен суверенитет. В речта си Путин директно посочва, че гражданските и отбранителните предизвикателства са „тясно преплетени в технологично отношение“. Зад тази дипломатична формула обаче се крие пренастройването на цялата научна система на Русия към нуждите на военно-промишления комплекс (ВПК).

СКИФ и проектът за „меганаука“: Прагматизъм зад научната терминология

В центъра на вниманието по време на визитата бе синхротронът „Сибирски пръстенов фотонен източник“ (СКИФ), разположен в наукограда Колцово край Новосибирск. Твърди се, че първите му изследователски станции трябва да бъдат въведени в експлоатация до края на текущата година. СКИФ представлява ускорител на електронна маса от поколение „4+“ с енергия 3 GeV, чието излъчване позволява да се изследва структурата на материята на атомно ниво.

Официалните заявления акцентират върху фундаменталните изследвания, но практическото приложение на подобен комплекс е изключително конкретно. Става дума за:

Разработка на нови полупроводникови материали за микроелектрониката, където Русия изпитва остър дефицит.

Анализ на специални сплави и композити за авиацията и ракетнотостроенето.

Молекулярна биология и вирусология — в непосредствена близост до СКИФ се намира държавният научен център „Вектор“, един от основните обекти за биологична защита на страната.

Тук обаче възниква въпросът за сроковете. По първоначални разчети съоръжението трябваше да бъде напълно готово по-рано, но санкциите върху доставката на специализирана оптика и измервателна техника забавиха изпълнението. Институтът по ядрена физика „Будкер“ (ИЯФ СО РАН) пое производството на по-голямата част от оборудването, но няма публично потвърждение за това доколко местните заместители съответстват на първоначално проектните параметри.