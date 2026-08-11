Нови доказателства за инвазия на външни имунни клетки в застаряващия човешки мозък

/Поглед.инфо/ В продължение на повече от половин век фармакологията и невробиологията стъпваха върху една абсолютна догма: човешкият мозък е херметически затворена крепост. Оказва се обаче, че тази бариера с годините пробива, а външните имунни клетки масирано навлизат в сивото вещество. Публикуваното в списание Nature изследване на международен екип невролози преобръща фундаменталните ни представи за стареенето. Нещо повече – то поставя под сериозно съмнение валидността на десетилетия предклинични изпитвания върху лабораторни мишки, за които са похарчени колосални финансови и академични ресурси.

Падането на една академична догма

Десетилетия наред неврологичните учебници повтаряха един и същ удобен постулат: централната нервна система притежава строга автономия, защитена от така наречената кръвно-мозъчна бариера. Според тази стандартна теория, единствените официални пазачи на сивото вещество бяха местните клетки – микроглията. Всичко останало от периферията трябваше да остава зад плътно затворената врата. Изследване на международен екип от невролози, публикувано в списание Nature, обаче показва, че биологичната реалност е далеч по-неугледна. Изучавайки постмортем тъкани от човешки мозък, научният екип идентифицира пряк процес на инфилтрация, при който периферни имунни клетки от кръвта пробиват защитата и трайно се заселват в мозъчната тъкан с напредването на възрастта.

Водещият автор на изследването Джулия Белк заявява, че концепцията за запечатаната система просто не издържа пред прекия анализ на тъканите. В стареещия човешки организъм се наблюдава ясно изразено присъствие на външни имунни агенти. Това не е просто козметичен детайл, а фундаментална пробойна в теорията, върху която фармацевтичната индустрия изгради своите основни модели за борба с невродегенеративните заболявания.

Биологичният сляп участък на опитите с гризачи

Най-неудобният извод от работата на екипа не се състои просто в самия факт на инфилтрацията, а във факта, че този механизъм изглежда специфичен единствено за хората. Нито при мишките, нито при останалите примати се наблюдава подобно масирано навлизане на периферни имунни клетки с напредването на възрастта. Този детайл автоматично превръща хиляди предклинични изпитвания на лекарства за Алцхаймер и други форми на деменция в безполезна лабораторна упражнителност.

Фармацевтичните гиганти са инвестирали милиарди в тестване на молекули върху гризачи, чиято мозъчна имунология се оказва коренно различна от тази на човека. Ако защитната реакция и стареенето на човешкия мозък разчитат на клетки от периферията, а при опитните животни това изобщо не се случва, пренасянето на резултатите от лабораторията към клиниката става практически невъзможно. Натрупването на подобни системни грешки обяснява защо огромен процент от кандидатите за лекарства пропадат именно в трета фаза на клиничните изпитвания.