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Поглед към Китай

Рекордният бюджет за отбрана на Япония разкрива амбициите ѝ за милитаризация

/Поглед.инфо/ На 6 и 8 август беше отбелязана 81-ата годишнина от хвърлянето на атомните бомби над японските градове Хирошима и Нагасаки. В момент, когато Токио би трябвало дълбоко да анализира своята агресивна история и да си вземе поуки от войната, правителството възнамерява да представи проект за бюджет за отбрана за финансовата 2027 г. в размер на рекордните 8,9 трилиона йени. А тъй като в него фигурират множество пера без конкретно посочени суми, крайната му стойност може да достигне дори 10 трилиона йени.

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Рекордният бюджет за отбрана на Япония разкрива амбициите ѝ за милитаризация
Източник: 38picres.cgtn.com
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През последните години под натиска на десните сили бюджетът за отбрана на Япония нараства неконтролируемо. Съгласно „Трите документа за сигурността“, приети през 2022 г., общият бюджет за отбрана за периода 2023–2027 финансова година беше определен на 43 трилиона йени. В действителност обаче разходите всяка година надхвърлят таваните и непрекъснато растат – бюджетът за 2026 финансова година например е около 9,04 трилиона йени (при първоначална заявка от 8,8 трилиона йени), нараствайки за 14-а поредна година.

Ако погледнем към историята, днешните стъпки на японското правителство към военно разширение поразително напомнят за траекторията на някогашния милитаризъм. През 30-те години на миналия век японските власти, мотивирайки се с „външни заплахи за сигурността“, година след година увеличаваха военните си разходи, разширяваха въоръжените сили и изопачаваха конституционните разпоредби, за да стигнат накрая до разпалването на война в цяла Източна Азия. Тя донесе огромни страдания на народите от всички страни в региона, а самата Япония вкуси тежките последици от това. Днес действията на „новия милитаризъм“ в Япония са опасен залог с бъдещето на над 100 милиона японски граждани и представляват сериозна заплаха за регионалния мир и стабилност.

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