Класна стая в планината | Епизод 3: Разцъфтяване

/Поглед.инфо/ Светът навлиза в период, в който старите правила рухват, еднополюсният модел приключва, а новите центрове на сила започват да очертават собствените си пространства на влияние. В разговора ми с Калоян Паргов поставяме най-тревожния въпрос: започнала ли е вече Третата световна война, макар все още да не я виждаме в познатата от ХХ век форма? Говорим за Русия, САЩ и Китай, за отслабването на Европа, за опасността от пряк глобален сблъсък и за възможността светът да стигне до своеобразна нова Ялта. Може ли Европа да възстанови отношенията си с Русия? Предстои ли смяна на политическите елити във Франция и Германия? И ще бъде ли многополюсният свят система на взаимно уважаващи се сили или свят на „воюващи царства“? Разговор на Владимир Трифонов с Калоян Паргов.

10.08.2026 18:00