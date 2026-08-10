Класна стая в планината | Епизод 3: Разцъфтяване
/Поглед.инфо/ Днес е последният ми ден в Пулади. По-важното е, че днес е денят на Фестивала на изкуствата. След усилената подготовка, този важен момент вече е тук. Ще видим какво са сътворили местните малчугани. Честно казано, аз съм дори по-притеснена от децата! Хайде първо да видим как върви подготовката им.
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Ускорява се изграждането на нов модел за интегрирано развитие на градските и селските райони в Китай
/Поглед.инфо/ Интегрираното развитие на градските и селските райони е неизбежно изискване за модернизацията на Китай. Генералният секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин посочи, че е необходимо да се изгради нов тип отношения между градските и селските райони, да се установят и подобрят институционалните механизми и политическа система за интеграция и да се насърчи координираното и интегрирано развитие.10.08.2026 22:15
Да приемаме ли черното кафе като „вълшебно средство“ за отслабване?
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Анастасия Гешева: Западът е изчерпан! Русия вече разбра, че няма с кого да преговаря
/Поглед.инфо/ Русия стигна ли до извода, че диалогът със Запада вече е безсмислен? В първата част от разговора ми с геополитическия анализатор Анастасия Гешева обсъждаме новата санкционна офанзива срещу Москва, кризата в руско-американските отношения и опасното изчерпване на западния политически модел. Според Гешева проблемът вече е много по-дълбок от войната в Украйна – Западът губи способността си да предлага идеи, икономически перспективи и привлекателна визия за бъдещето. Върви ли светът към момент, в който Русия окончателно ще престане да чака разбирателство със Запада? Владимир Трифонов10.08.2026 18:30
Калоян Паргов: Европа върви към пропастта – мирът с Русия се превръща във въпрос на оцеляване
/Поглед.инфо/ Светът навлиза в период, в който старите правила рухват, еднополюсният модел приключва, а новите центрове на сила започват да очертават собствените си пространства на влияние. В разговора ми с Калоян Паргов поставяме най-тревожния въпрос: започнала ли е вече Третата световна война, макар все още да не я виждаме в познатата от ХХ век форма? Говорим за Русия, САЩ и Китай, за отслабването на Европа, за опасността от пряк глобален сблъсък и за възможността светът да стигне до своеобразна нова Ялта. Може ли Европа да възстанови отношенията си с Русия? Предстои ли смяна на политическите елити във Франция и Германия? И ще бъде ли многополюсният свят система на взаимно уважаващи се сили или свят на „воюващи царства“? Разговор на Владимир Трифонов с Калоян Паргов.10.08.2026 18:00
Галеоти в The Sunday Times: Стратегията на Киев за асиметрични удари в дълбочина се сблъска с петролната логика на Москва
/Поглед.инфо/ Залогът на Киев върху асиметричната война и атаките дълбоко в руската територия търпи икономически и военен дефицит. Според публикация на британския анализатор Марк Галеоти в The Sunday Times, стратегическите сметки за срив на руските приходи от горива не се потвърждават от данните за пазара. Москва отговаря с парализа на черноморския износ през Одеса на стойност 50 милиона паунда дневно, а критичното изчерпване на запасите от ракети Patriot поставя остатъка от украинската енергетика в крайнима опасност.10.08.2026 17:15
Руската компания Zavoz.pro обяви камуфлажна наметка „Фантом“ срещу термовизори
/Поглед.инфо/ Руският производител Zavoz.pro съобщи за разработването на компактна всесезонна камуфлажна наметка „Фантом“, предназначена да редуцира видимата и термалната сигнатура на личния състав. Според разпространената от ТАСС информация, изделието с тегло от 900 грама цели да размива човешкия силует и да тушира температурния контраст спрямо околната среда, без да оставя характерно „студено петно“. Разработката е опит за пасивен отговор срещу масираното използване на безпилотни апарати с термовизионни камери на фронта.10.08.2026 17:05