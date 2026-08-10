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Образование

Защо училищната система чупи подраставащия организъм

/Поглед.инфо/ Всяка септемврийска офанзива в българското образование започва с една и съща неефективна стратегия – опитът да се натъпче максимален обем от извънкласни дейности, чужди езици и академичен натиск в детския график, без да се вземат предвид биологичните лимити на подраставащия организъм. Докато родители и институции преследват илюзорни стандарти за ранно постижение, клиничната реалност в педиатричните кабинети показва рязко увеличение на соматичните разстройства, хроничната апатия и невротичните сривове при децата. Системата третира детския мозък като неизчерпаем ресурс, пренебрегвайки елементарните закони на неврологията и физиологията.

Деж. редактор Александра Докова 3688 прочитания
Защо училищната система чупи подраставащия организъм
ИИ генерирана
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Механиката на ранния срив

Училищната среда в сегашния си вид е конструирана като статичен индустриален конвейер. Осемгодишно дете бива поставено в неподвижно положение за десетки часове седмично, натоварено с раница, надвишаваща допустимия процент от собственото му телесно тегло, и подложено на постоянен социален и оценъчен натиск. Извън базовите часове се наслагва логистичен хаос от частни уроци, спортни секции и допълнителни курсове. Тази структура се захранва от амбициите на възрастните, опитващи се да компенсира собствените си пропуски чрез свръхпрограмиране на детското време. Получава се сериозен срив в системата – централната нервна система на детето просто няма изграден миелинов слой и метаболитен капацитет, за да обработи този поток от стимули. Според изследвания в областта на детската педиатрия, продължителното излагане на подобен режим задейства компенсаторни механизми, които бързо преминават във фаза на изтощение.

Признаците за настъпващия срив рядко са дискретни, но систематично се игнорират или грешно се интерпретират от близките като мързел или каприз. Наблюдава се промяна в поведенческата динамаика: от клинична апатия до внезапни психомоторни изблици. Капилярната мрежа и сърдечно-съдовата система реагират директно на нивата на стресови хормони – появяват се тъмни кръгове под очите, ортостатични колебания в кръвното налягане, нарушение на съня и спад в имунната защита. Понякога децата влизат в епидемичен цикъл от последователни боледувания, което е физическият отговор на организма срещу претоварването. При по-големите ученици когнитивното прегаряне се изразява в бягство към виртуални среди или дисоциация, защото това е единственият достъпен за тях механизъм да затворят входящия информационен поток.

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