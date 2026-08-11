Декодиране на световната генетична банка за древна керамика: Как високите технологии възстановяват живия облик на културата?

/Поглед.инфо/ След като „Останки от занаятчийското производство на порцелан в Дзиндъджън“ бяха включени в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, този източен град с хилядолетна керамична история отново придоби световна известност.

Разчитайки на богатите археологически находки, Дзиндъджън създаде първата в света генетична банка за древна керамика, използвайки високи технологии за подпомагане на опазването на културното наследство и научните изследвания. Тя декодира пространствено-времевите кодове на десетки милиони парчета древен порцелан, предава хилядолетното керамично наследство по жив начин и предлага на света изключително ценен иновативен китайски модел за опазване и изследване на световното културно наследство.

Тази световна генетична банка за древна керамика пази близо 20 милиона фрагмента от древен порцелан от различни династии, което я превръща в основен материален архив за изучаване на историята на китайската керамика. За да извлече точно стойността на културните реликви, изследователският екип изгради специална система за събиране на данни. От археологически пластове, хронологичен произход, форма на предметите, шарки и цветове, материал на глината и глазурата, технология на изпичане и маркировки, комбинирани с разширена информация, за всяко парче древен порцелан се създава уникално „цифрово удостоверение за раждане“. Чрез професионални методи като прецизно шлайфане, микроскопски анализ и 3D сканиране, служителите превръщат физическите фрагменти в стандартизирани, измерими и проследими големи обеми от цифрови данни, като по този начин напълно активират разпръснатите археологически ресурси и изграждат цялостна цифрова база данни за древната керамика.

Въз основа на солидни резултати от дигитализацията, китайски изследователски екипи поведоха разработването на международния стандарт на ISO за научна характеризация на древната керамика. Това прекратява ограниченията на традиционната индустрия, която разчиташе на субективни словесни описания на цвета и текстурата на глазурата, и въвежда прецизни цифрови стойности за количествено определяне на характеристиките на порцелана, унифицирайки академичния изказ в глобалните изследвания на древната керамика. Това сложи край на проблема с различните международни стандарти, които затрудняваха сравненията и обмена на информация. Приемането на този международен стандарт даде на Китай основна роля в областта на световните изследвания на древната керамика, изгради универсална глобална платформа за академичен обмен и изведе световното керамично изследване в нова стандартизирана и научна фаза.

Високите технологии продължават да отключват нови пътища за съживяване на културното наследство. Дзиндъджън изгради триизмерна цифрова археологическа система, интегрираща десетилетия археологически открития от различни периоди и региони, за да възстанови триизмерно пълната индустриална картина на древния град на керамиката, включително разпределението на пещите, производствените процеси и транспорта на материали. В същото време екипът иновативно приложи технология за сглобяване с изкуствен интелект (AI), за да възстанови интелигентно десетки хиляди фрагмента от драконови съдове от династия Мин, преодолявайки световно предизвикателство в реставрацията на древни керамични предмети.

Водена от принципа за отворен и международен обмен, генната банка изгради платформа за международно сътрудничество с 22 държави и региона, 89 известни културни институции и научноизследователски университети, предоставяйки основни изследователски данни на световната академична общност. Същевременно, разчитайки на технологията за цифрово взаимодействие, древните керамични мотиви се трансформират в модерни културни и творчески ресурси, които въвеждат традиционната керамична култура в съвременния живот. Технологията дава възможност за диалог между миналото и настоящето. Хилядолетният град на керамиката блести с нов блясък, представяйки на света по жив начин дълбочината и иновативния дух на традиционната китайска култура.