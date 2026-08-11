Новите мощности за изкуствен интелект в САЩ заплашват с рязък скок на въглеродните емисии

/Поглед.инфо/ Американските технологични компании, водени от вълната на изкуствения интелект, се надпреварват да изграждат нови центрове за данни и за тази цел създават частни газови електроцентрали, което може да доведе до значително увеличение на въглеродните емисии и замърсителите в атмосферата.

Според проучване на американската компания ClearView, публикувано на 11 август, редица технологични гиганти планират да построят около 60 нови центъра за данни през следващите години. Очаква се общата инсталирана мощност за производство на електроенергия, необходима за тяхното захранване, да достигне 97 гигавата в началото на 2030-те години – количество, което е приблизително равно на общия енергиен капацитет на цяло Мексико.

Тази тенденция може да окаже тежко въздействие върху климата. Дори според консервативни оценки свързаните с центровете за данни електроцентрали ще отделят над 200 милиона тона въглероден диоксид годишно. Това се равнява на годишните въглеродни емисии от експлоатацията на над 46 милиона автомобила с двигатели с вътрешно горене.