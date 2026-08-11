Министерството на обществената сигурност на Китай оповести типични схеми за неправомерно събиране и търговия с лични данни

/Поглед.инфо/ Министерството на обществената сигурност на Китай оповести 10 типични случая на нарушения срещу личните данни на гражданите, с което подчерта продължаващите национални усилия за борба с престъпността в тази сфера и защитата на правата на гражданите в дигиталната ера.

Според отдел „Киберсигурност“ към ведомството разследванията разкриват организирани престъпни мрежи, които чрез финансови стимули, кибератаки и вътрешни злоупотреби са събирали и търгували с лични данни с цел печалба.

В един от случаите организирана престъпна група е използвала парични награди, за да привлече хора да регистрират електронни магазини и бизнес лицензи с реалните си самоличности, след което е продавала идентификационните данни с цел пране на пари.

В друг случай заподозрени са купували голям брой верифицирани акаунти в платформи като WeChat и Douyin и са ги препродавали на чуждестранни престъпни мрежи за извършване на телекомуникационни и онлайн измами.

Акцията е част от последователните действия на Китай срещу престъпленията, свързани с данни. В периода 2020-2024 г. в рамките на специализирани кампании китайската полиция е разкрила над 40 000 случая на посегателства върху личната информация на гражданите. През 2025 г. министерството съчета строгото правоприлагане със засилени регулации, за да изгради по-всеобхватна система за киберсигурност и защита на информацията.

От ведомството призоваха обществото към бдителност, незабавно докладване на евентуални течове на данни и използване на законни средства за защита на личните права.