Китай ще разположи 49-ия си ескортен флот в Аденския залив и край Сомалия

/Поглед.инфо/ В средата на август Китай ще изпрати нов военноморски ескорт в Аденския залив и водите край Сомалия, за да поеме охраната на корабоплаването в района, обявиха днес от Министерството на отбраната.

Това е 49-ият китайски ескорт, който ще изпълнява такава мисия в региона, и ще се състои от ракетния разрушител „Кунмин“, ракетната фрегата „Юеян“ и снабдителния кораб „Луомаху“.

В съобщението на министерството по повода се посочва, че „китайските военноморски сили са ангажирани с изграждането на общност на споделена съдба в морето и допринасят за сигурността на глобалните морски маршрути, както и за мира и стабилността в региона“.

В изпълнение на съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН от 2008 г. насам Китай поддържа постоянно военноморско присъствие в Аденския залив и водите край Сомалия. До момента са ескортирани над 7000 китайски и чуждестранни плавателни съда, като са провеждани и редица операции по спасяване и оказване на помощ на закъсали кораби.

Корабите от тези мисии участват също така в евакуацията на китайски и чуждестранни граждани от региони, засегнати от военни конфликти.