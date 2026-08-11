Дълбоководният лов при 60 атмосфери: Как биологията отхвърля медийните аналогии за „морския дявол“

/Поглед.инфо/ Новината за улова и заснемането на така наречения „черноморски дявол“ в дълбините край Калифорния за пореден път извади на повърхността дълбокото непознаване на океанската биология. Наблюдаваният екземпляр с дължина едва 9 сантиметра, заснет от изследователски батискаф на близо 600 метра дълбочина, всъщност отваря технически и систематични въпроси, които медийните дописки бързо замитат под килима. Докато сензационните заглавия смесват хрущялни скатове с батипелагични риби-въдичари, реалната наука се сблъсква с физическите лимити на съхранението на биологичен материал при колосално хидростатично налягане.

Анатомия на една медийна обърканост и суровата океанографска реалност

Когато в медийното пространство започне да се върти определението „черноморски дявол“ за същество, заснето в тихоокеанския каньон Монтерей край бреговете на Калифорния, всеки изследовател с минимален опит в архивите изпитва познатата умора. Черно море, с неговия сероводороден слой под 150-200 метра дълбочина, е абсолютно стерилно за какъвто и да е батипелагичен живот от този тип. Наблюдаваното същество няма нищо общо нито с Черно море, нито с гигантските хрущялни скатове манта, с които лаиците често го бъркат поради терминологична апатия. Става дума за Melanocetus johnsonii — черната риба-въдичар, чието естествено местообитание са афотичните зони на световния океан, където слънчевата светлина просто престава да съществува като физически фактор. Смесването на термините е класическа последица от бързането да се произведе сензация, без да се познава нито морфологията, нито хидродинамиката на тези организми.

Данните от автономните и дистанционно управлявани подводни апарати показват, че на дълбочина около 600 метра налягането надвишава 60 пъти това на повърхността. В тази среда всяка сметка за оцеляване се прави в калории и кислороден дефицит. Твърдението, че до 2020 г. никой не е виждал подобно същество живо, е само частично вярно — видеозаписи на такъв вид са правнени и по-рано от дистанционните апарати на [изследванията на Monterey Bay Aquarium Research Institute], но заснемането на толкова малък екземпляр (едва 9 сантиметра) в активна фаза на движение и с толкова висока детайлизация наистина е рядкост. Причината не е в някаква мистична неуловимост, а в чисто техническите лимити на дълбоководната логистика. Изпращането на апарат с оптични сензори с висока резолюция и специализирано халогенно или LED осветление на такива дълбочини струва хиляди долари на час, а фокусното разстояние в мътилката от морски сниг е ограничено до няколко метра.

Физиология на оцеляването в пълна липса на светлина

Животът на 600 метра под морското равнище изисква радикална еволюционна оптимизация. Уловеният екземпляр демонстрира точно това: тяло, съставено предимно от водносъдържащи тъкани с минимална плътност, за да се избегне смачкването от външното налягане, и огромна паст с прозрачни, иглести зъби, ориентирани навътре. Анатомичните прегледи на подобни екземпляри показват, че стомахът им притежава уникално разтегливи стени, позволяващи поглъщането на плячка, надвишаваща собственото им тегло — лукс, наложен от факта, че следващото хранене може да бъде след месеци.

Особено внимание заслужава т.нар. илициум — модифицираният първи лъч на гръбната перка, който завършва с еска (стръв). Тук няма никакви „магически свойства“. Биолуминесценцията е резултат от стриктна симбиоза с бактерии от рода Vibrio, които обитават вътрешността на органа. Рибата регулира достъпа на кислород и кръвоснабдяването към еската, като по този начин буквално „включва“ и „изключва“ светлината, за да привлича любопитни организми. В същото време зрението на Melanocetus johnsonii е претърпяло тежка дегенерация — ретината е пригодена единствено да регистрира слаби фотонни импулси, но не и да изгражда ясен образ. За сметка на това страничната линия и електрорецепцията са развити до съвършенство, регистрирайки най-минималните колебания във водата и микроскопичните електрически полета, генерирани от мускулните съкращения на преминаващите ракообразни.

Изненадващото наблюдение относно честотата на дишане и движението на гръбните перки при уловения екземпляр показва, че тези животни не са просто пасивни реещи се блокове плът, както се смяташе въз основа на полуразпаднали се музейни образци, извадени с дънни мрежи. При декомпресията и температурния шок по време на изтегляне със стандартни мрежи, тъканите на дълбоководните риби буквално се разпадат, давайки грешна представа за тяхната метаболитна активност. Наблюденията в контролирана среда — херметизиран, охладен изотермичен контейнер с дифузна светлина — разкриват много по-висока невромускулна откликливост.