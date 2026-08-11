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Константин Бондаренко: „Партията на войната“ държи Украйна — мирът заплашва власт, пари и влияние
/Поглед.инфо/ В разговора ми с политолога и историка Константин Бондаренко поставяме въпроса, който може да определи следващия етап от украинския конфликт: какво ще стане, ако политическата буря в САЩ промени правилата на играта? Бондаренко прогнозира тежки сътресения около междинните избори и смята, че Доналд Тръмп няма намерение да отстъпва пред своите противници. Говорим за американското разузнавателно подпомагане на Киев, за огромните средства за въоръжаване, за сблъсъка на интереси около тези пари и за украинската „партия на войната“, която според госта ми няма интерес конфликтът да приключи. И най-тежкият въпрос: ако военното положение на Киев продължи да се влошава, кой и защо блокира пътя към преговори?
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