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Жабeшкото лице срещу реалността на терена: Когато дебелината на ламарината убива функционалността

/Поглед.инфо/ Анализът на средновековното въоръжение рядко стъпва върху сухата логистика и суровите физически параметри на терена, предпочитайки романтизма на рицарството. В действителност обаче преходът от класическия топхелм към високоспециализираните турнирни форми като „жабешкото лице“ е чисто технологичен и икономически ответ на променящата се тактика на пехотата, физическите лимити на човешката шия и промяната в ъгъла на контакт при удар с дълго копие. Стогодишната война промени пазара на метални суровини и изискванията за преживяемост, превръщайки бойните шлемове в нефункционални тежести, а турнирните им наследници – в изцяло изолирана спортна екипировка за аристократичната елита.

Деж. редактор Александра Докова 4234 прочитания
Жабeшкото лице срещу реалността на терена: Когато дебелината на ламарината убива функционалността
ИИ генерирана
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Провалът на цилиндричната стомана на реалното бойно поле

Топхелмът от 13-ти век не беше шедьовър на ергономията, а продукт на занаятчийски компромис. Сглобяването му от четири до шест отделни плочи въглеродна стомана, занитени ръчно върху купол, предлагаше задоволителна структурна якост срещу тогавашните разредени кавалерийски сблъсъци. Проблемът с тази форма се появи в момента, в който тактиката на европейските бойни полета се измести от бързи удари на конни групи към масирани плътни формирания и продължителни пехотни мелета.

Тегло от три до четири килограма, окачено изцяло върху главата и шийните прешлени, създаваше бързо физическо изтощение. В условията на висока влажност, кал и лош въздухообмен, бойният капацитет на рицаря падаше драстично след едва петнадесет минути интензивно движение. Отворите за дишане и тесните прорези за очите осигуряваха панорамна видимост от под 30 градуса. При пешеходен бой това правеше боеца сляп за странични удари с боздугани или пехотни пики.

С навлизането на по-дългите копия с триъгълни и квадратни остриета, предназначени да пробиват листова стомана, цилиндричният шлем се превърна в капан. Всеки прав удар пренасяше кинетичната енергия директно върху прешлените, тъй като плоската предна част нямаше ъгъл за рикошет. Оръжейниците се опитаха да корегират това чрез стесняване на визьорните процепи до четири милиметра и премахване на перфорацията от лявата страна, която традиционно поемаше удара при конен сблъсък. Това обаче доведе до критичен недостиг на кислород и допълнително влошаване на видимостта. Документите от периода на Стогодишната война показва, че рицарите все по-често изоставят големия шлем в полза на басинета с подвижно забрало, оставяйки старата конструкция на заден план.

Икономика на забавлението и появата на „жабешкото лице“

Отпадането на топхелма от реалния военен арсенал не означаваше неговия край. Превръщането на турнирите от брутални военни тренировки в контролирани ритуални представления за благородници създаде съвсем нов пазар. За разлика от войната, където ресурсните ограничения и нуждата от гъвкавост изискваха лека и универсална броня, турнирната арена позволяваше драстично увеличаване на теглото в името на пълната безопасност.

Решението на проблема с отчупените дървени трески от опитните копия, които редовно осакатяваха участниците през визьорните процепи, беше намерено чрез радикална промяна в геометрията. Оръжейниците разшириха долната част на шлема и избутаха прореза за гледане нагоре, точно в зоната на сглобката с горния купол. Така се ражда т.нар. „жабешко лице“ (Stechhelm).

В нормално изправено положение на тялото в седлото, ездачът не вижда нищо пред себе си освен небето. За да прицели коня и копието си, той трябва да се наведе силно напред по време на засилването. В последния момент преди самия сблъсък рицарят се изправя назад – геометрията на шлема напълно закрива визьора спрямо идващото острие, а предната монолитна стоманена стена с дебелина от 3 до 4 милиметра поема и отклонява целия удар.

Това беше технологичен триумф, но той дойде на висока цена. Шлемът вече не се държеше на главата, а беше твърдо болтван към гръдния кош и гърба посредством масивни скари и планки. Теглото нарасна до над седем-осем килограма само за главата и раменете. Конструкцията изключи каквато и да е възможност за въртене на шията. Целият корпус на боеца се превърна в твърда неподвижна кула.

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