Патогенът не е роден през XX век: Защо вирусологията пренаписва историята на СПИН

/Поглед.инфо/ Десетилетия наред вирусологията поддържаше удобния си удобен консенсус: вирусът на човешката имунна недостатъчност е сравнително млад убиец, прескочил видовата бариера някъде в началото на XX век. Новите генетични модели и преоценката на така наречения молекулярен часовник обаче разкриват съвсем различна картината. Вирусни структури, пряко свързани с ХИВ, циркулират сред африканските примати от стотици хиляди, а вероятно и от милиони години. Проблемът никога не е бил в „новата“ мутация, а в момента, в който модерната цивилизация проби естествените изолационни бариери на джунглата чрез железопътни линии, речни пристанища и неограничена урбанизация.

Архивното гробище на вирусологичните модели

Когато фундаменталната наука разчита на погрешна изходна метрика, целият последващ теоретичен модел започва да скърца по шевовете. Десетилетия наред доминиращата хипотеза за произхода на вируса на човешката имунна недостатъчност разчиташе на праволинейно изчисление на така наречения молекулярен часовник. Логиката изглеждаше желязна: мери се скоростта, с която генетичните мутации се натрупват в лабораторни и съвременни полеви проби, след което математически се проследява линията назад във времето. Изчисленията упорито посочваха края на XIX или началото на XX век като точка на първичен прескок от шимпанзета към хората в Централна Африка.

Само че тук се криеше сериозен методически дефект. В публикация в списание Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences екип от изследователи подложи на преоценка тази методология, анализирайки 436 генетични последователности на ХИВ и неговия първообраз при маймуните – вируса на маймунския имунодефицит (SIV). Прилагането на корективния модел разкри, че мутационната скорост не е постоянна величина. Тя се движи с бясна скорост при епидемичен взрив в рамките на няколко поколения, но се забавя драматично, когато патогенът се адаптира към гостоприемника си в продължение на хилядолетия.

Резултатите от коригираното датиране счупиха досегашната рамка. Данните показват, че родствените на ХИВ вирусни линии циркулират сред африканските примати от десетки и стотици хиляди години, а корените на самия семействен щам се простират милиони години назад. Това изглежда логично на хартия, но веднага поставя един суров биологичен и логистичен въпрос: ако патогенът е присъствал в джунглите от времето на ранните хоминиди, защо пандемията избухна едва в последната четвърт на миналия век?

Инфраструктурният вентил и демографският натиск

Отговорът не се крие в внезапна „супермутация“ на самия вирус, а в коренната промяна на човешката среда, демография и транспортна логистика. В продължение на хилядолетия малките, изолирани човешки популации в басейна на Congo са влизали в контакт с инфектирани примати при лов и обработка на дивеч. Според документите и теренните антропологични наблюдения, отделни случаи на заразяване най-вероятно са съществували винаги. Но в условията на изолирани села, заобиколени от хиляди квадратни километри непроходима растителност, вирусът е умирал заедно с гостоприемника си или изчезвал в рамките на тесен родов кръг.

Колониалната експанзия в началото на XX век счупи тази естествена карантина. Изграждането на железопътни трасета, речният параходен транспорт по река Конго и светкавичното разрастване на градски центрове като Леополдвил (днешен Киншаса) създадоха невиждана дотогава плътност на населението и мобилност. Суровият материален анализ показва, че вирусът не е имал нужда да стане „по-агресивен“ – той просто получи логистична мрежа. Масовите медицински кампании с неколкократно използвани спринцовки без термична sterilizacia през 50-те години на миналия век допълнително капсулираха патогена в градската среда и ускориха веригата на предаване.