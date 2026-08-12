Анастасия Гешева: ЕС и НАТО не ни спасяват – голямата заблуда започва да рухва

/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора ми със Симеон Миланов насочваме вниманието към бъдещето на Европейския съюз, задълбочаващата се енергийна и икономическа криза и мястото на България в един свят, който според мнозина навлиза в нов геополитически етап. Обсъждаме възможно ли е Европа да преосмисли отношенията си с Русия, има ли шанс европейските държави да започнат да защитават собствените си национални интереси и какви рискове пораждат решенията на Брюксел за икономиката, енергетиката и социалната стабилност. Разговаряме още за кризата на европейската идентичност, миграционните процеси, перспективите пред България и необходимостта страната да води политика, насочена към собственото си развитие и сигурност. Не пропускайте тази дискусия, която поставя въпроси с дългосрочно значение за Европа и България.

05.08.2026 18:00