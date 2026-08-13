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Краят на ръчната кристалография: Изкуственият интелект поема рентгеновата дифракция

/Поглед.инфо/ В Националната лаборатория Аргон към Министерството на енергетиката на САЩ е разработена невронна мрежа DONUT, предназначена за обработка на сканираща рентгенова нанодифракция. За разлика от масовите модели за разпознаване на изображения, алгоритъмът разчита на физичните закони на разсейване на лъчите, което му позволява да обработва данни без предварително маркирани масиви. Разработката цели премахването на тесните места при фундаменталните изследвания на батерии, катализатори и полупроводници.

Деж. редактор Александра Докова 3714 прочитания
Краят на ръчната кристалография: Изкуственият интелект поема рентгеновата дифракция
Източник: Alexey_Lesik / Getty Images
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Всеки, който е прекарал поне няколко нощи пред терминала на синкротронен източник, знае точно как изглежда физическият ад: терабайти сурови дифракционни петна, трупащи се върху твърдите дискове, докато детекторът бълва хиляди кадри в секунда. Години наред тесният ресурс в материалната наука не бяха самите експериментални инсталации, а времето на изследователите, принудени да сравняват ръчно експерименталните пикове с компютърни симулации. Националната лаборатория Аргон към Министерството на енергетиката на САЩ съобщава за опит да се прешие този процесуален шев чрез невронната мрежа DONUT, чиято архитектура е описана в списанието Computational Materials.

Инженерната логика зад рентгеновия анализ

Сканиращата нанодифракция е фундаментално брутален метод. Фокусираният рентгенов лъч с диаметър от десетки нанометри обхожда пробата точка по точка. Във всяка позиция кристалната решетка огъва фотоните, а двумерният детектор фиксира дифракционната картина. От тези интерферентни петна изследователят трябва да възстанови ориентацията на кристалната решетка, вътрешните механични напрежения и дефектите в структурата. Когато се изследват деградационните процеси в литиево-йонни катоди или каталитични повърхности в реално време, количеството постъпващи данни надхвърля капацитета за класическа математическа обработка. Това създава абсурдни ситуации, при които сам по себе си експериментът отнема 12 часа на синхротрона Advanced Photon Source, а последващият анализ отнема на екипа три месеца.

Стандартните невронни мрежи за компютърно зрение тук се провалят поради фундаментален физически проблем: те изискват огромни обучителни масиви от предварително маркирани данни. За да обучите конволюционна мрежа да разпознава специфично напрежение в кристала, трябва предварително да генерирате или ръчно да класифицирате десетки хиляди симулирани дифракционни картини. Ако пробата съдържа неизвестна фаза или нестандартен дефект, стандартният алгоритъм просто започва да халюцинира познати шаблони.

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