Как популацията от кучета в Чернобил разви собствена генетична изолация

/Поглед.инфо/ В 30-километровата зона на изключване около АЕЦ „Чернобил“ днес живеят приблизително 800 кучета. Техният генетичен код отразява събитията от април 1986 година, когато след евакуацията на Припят и околните селища хиляди домашни животни останаха блокирани зад отцепения периметър. Въпреки последвалите ликвидационни хайки за отстрел и суровите условия на радиационно и топлинно натоварване през последните четири десетилетия, популацията не просто е оцеляла, а показва симптоми на бърза микроеволюционна дивергенция. Изследвания от последните две години потвърждават образуването на изолиран генофонд.

Анатомия на една принудителна изолация

Когато през пролетта на 1986 г. цивилното население е преместено с автобуси в рамките на броени часове, директивите за сигурност забраняват вземането на домашни любимци поради контаминацията на козината им с радиоактивни изотопи (основно цезий-137, стронций-90 и йод-131). В последвалите месеци спешно съставени отряди на вътрешните войски провеждат прочиствания, целящи ограничаване на преноса на радионуклиди извън физическите граници на зоната. Част от животните обаче успяват да се укрият в промишлената инфраструктура, подземията на електроцентралата и изоставените селскостопански обекти.

Оцеляването на тези индивиди не се дължи на митични биопротективни свойства, а на сблъсъка между наличната хранителна база, ресурсите на изоставената инфраструктура и суровия естествен подбор. През първите години критичен източник на прехрана са били изоставените хранителни запаси, последвани от силно компрометирани хранителни вериги, включващи гризачи и отпадъци от ротационните екипи на ликвидаторите. Климатичните фактори в Полесието — с отрицателни зимни температури и висока влажност — в комбинация с липсата на ветеринарен контрол, са елиминирали голяма част от първоначалното население за изключително кратък период.

Генетични данни и структура на популацията

Теренната работа на Инициативата за изследване на кучета в Чернобил (CDRI), започнала системно през 2017 г. с предоставяне на медикаментозна подкрепа и вземане на биопроби, положи основите за по-задълбочени лабораторни анализи. През 2023 г. бе публикувано геномно проучване, обхващащо кръвни проби от над 300 индивида, уловени на различни разстояния от унищожения четиринадесети блок.

Анализът показва ясно изразена структура на генофонда. Популацията не е хомогенна, а се дели на поне три пространствено изолирани подгрупи с ограничен генетичен обмен между тях. Най-затворената група е тази, която обитава непосредствената територия на АЕЦ „Чернобил“ и промишлената промишлена зона за съхранение на ядрено гориво. В тази субпопулация се регистрират значително по-високи нива на инбридинг (близкородствено кръстосване) спрямо групите, разположени в самия град Припят или в периферията на 30-километровата зона.

ДНК профилите показва още високо присъствие на маркери, характерни за немската овчарка и сродни служебни породи. Това съответства на архивните ведомствени записи, според които преди аварията в охранителните подразделения на централата и близките съоръжения са използвани десетки служебни кучета. Физическите дадености на тези породи — мускулна маса, умения за глутнича организация и адаптивност към студ — са осигурили предимство при ранната конкуренция за ресурси.

Пробите разкриват пробойни в теорията, че радиоактивното облъчване води единствено до бърза деградация и летателни мутации. Въпреки че хромозомните аберации и соматичните увреждания са установими, на ниво популация се наблюдава фиксиране на генетични вариации, свързани с имунния отговор и механизмите за поправка на ДНК. Подобни феномени наскоро бяха отбелязани и при други бозайници в района, включително при локалните вълчи глутници, където се наблюдават специфични изменения в експресията на гени, свързани с противотуморния имунитет.