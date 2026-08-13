Китайската народна банка ще засили финансовата подкрепа за ключови области

/Поглед.инфо/ Китай ще засили финансовата подкрепа за ключови области, включително разширяване на вътрешното търсене, насърчаване на технологичните иновации и подкрепа за малките и микропредприятията, става ясно от доклад за паричната политика за второто тримесечие на 2026 г., публикуван от Китайската народна банка.

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От началото на годината банката продължава да прилага подходяща експанзивна парична политика, създавайки благоприятна парична и финансова среда за висококачествено икономическо развитие.

Народната банка също така ще продължи да оптимизира структурните инструменти на паричната политика и да подобрява структурата на финансирането.

Към края на юни темповете на растеж на кредитите за секторите на технологиите, зелените технологии, инклюзивното финансиране, грижите за възрастни хора и цифровата икономика надхвърлиха темпа на растеж на общия обем на кредитите, се посочва в доклада.

Търсенето и предлагането на валутния пазар остават като цяло балансирани, докато обменният курс на юана се запазва до голяма степен на стабилно ниво.

Народната банка допълва, че ще продължи да прилага паричната политика и да коригира интензивността, темпото и времето на прилагането ѝ в зависимост от вътрешните и международните икономически и финансови условия, както и от операциите на финансовите пазари.

Банката също така ще полага усилия да предпазва от прекомерни колебания на валутния курс, да поддържа стабилното функциониране на финансовите пазари и решително да предотвратява системните финансови рискове.