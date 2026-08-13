Делът на продажбите на електрически коли в Китай надхвърли 60% през юли

/Поглед.инфо/ Продажбите на електрически коли в Китай през юли 2026 г. за първи път съставляваха над 60% от месечните продажби на нови автомобили, докато кумулативният дял за първите 7 месеца на годината също надхвърли 50%, сочат данни от сектора.

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Само през юли производството и продажбите достигнаха съответно над 1,57 млн. и 1,56 млн. единици, което представлява ръст от 26,8% и 23,7% на годишна база, според данни на Китайската асоциация на автомобилните производители.

Производството и продажбите на чисто електрически автомобили надхвърлиха по 1 милион единици през юли, като отбелязаха ръст от над 30% спрямо същия период на миналата година, сочат данните.

През първите седем месеца на 2026 г. производството и продажбите на електрически автомобили достигнаха съответно 9,01 милиона и 9 милиона единици, като и двата показателя отбелязаха ръст от близо 10% на годишна база.

Общото производство и продажбите на автомобили през юли са се задържали съответно на 2,57 милиона и 2,58 милиона единици, като са отбелязали леко понижение както спрямо предходния месец, така и спрямо същия период на миналата година.

Китай си поставя за цел да увеличи дела на електрическите автомобили в общия автомобилен парк до 30% до 2030 г., съгласно план за действие за достигане на пиковата стойност на въглеродните емисии през периода на 15-ия петгодишен план (2026–2030 г.).