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Поглед към Китай

Шанхай се утвърждава като „град за киното“

/Поглед.инфо/ Преди три години, по време на Международния филмов фестивал в Шанхай, градът представи тригодишен план за превръщането си в „град на киното“. Тази година е финалната от изпълнението му.

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Шанхай се утвърждава като „град за киното“
Източник: 38picres.cgtn.com
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От първоначалната визия до реалните резултати, от развитието на филмовата индустрия до превръщането на киното в част от ежедневието на града, през последните три години Шанхай последователно работи за постигането на тази цел. Градът развива активно създаването на филмово съдържание, услуги за снимачни екипи и подготовката на кадри, като насърчава все по-тясното взаимодействие между филмовата индустрия и градската култура. Резултатите са видими както в развитието на индустрията, така и в обогатяването на културния живот и възможностите за достъп до кино за широката публика.развитието на филмовата индустрия и киносалоните в Шанхай претърпяха поредица от промени, които оставят значима следа в над 100-годишната история на киното. През 1908 г. е открит „Хункоу Дашъюен“, смятан за първия киносалон в Китай. През последните три години Шанхай активно насърчава модернизирането на кината, които постепенно надхвърлят традиционната си функция само да прожектират филми и се развиват в посока на тематични, многофункционални и ориентирани към преживяването пространства.

В момента в града работят 386 киносалона, а големите кинооператори активно експериментират с различни модели, съобразени с интересите на публиката.

През 2025 г. Шанхайският институт за изследване на филмовото развитие организира първия в Китай Ден на киното с изкуствен интелект, който събра творци, представители на онлайн платформи и експерти за обсъждане на бъдещето на индустрията в условията на технологични промени. Същата година създаването на филми във виртуална реалност беше включено в обхвата на подкрепата от градския културен фонд. През 2026 г. Шанхай разработи и публикува първия в Китай отраслов стандарт за кина с виртуална реалност, с който се цели да се насърчи устойчивото развитие на този нов тип кино.

Под мотото „град на киното“ Шанхай развива поредица от инициативи и брандове като „Лъюин Шанхай“, „Премиера в Шанхай“, „Филмов фестивал всяка седмица“ и „Шанхайски фестивал за киномани“, с които киното постепенно излиза извън залите и се превръща в част от градския живот. Ваучерите за кино „Лъюин Шанхай“, раздавани в продължение на три поредни години, са привлекли общо над 5 милиона посещения, превръщайки ходенето на кино в предпочитан начин за свободното време на много жители на града.

Благодарение на платформата „Премиера в Шанхай“ през 2025 г. в града са проведени над 300 премиери и срещи с кинотворци, които съкращават дистанцията между зрителите и създателите. В рамките на инициативата „Филмов фестивал всяка седмица“ са представени над 60 специално подбрани програми, включително творби на големи режисьори, които привличат постоянен интерес. По време на тазгодишния Международен филмов фестивал в Шанхай в различни части на града едновременно се проведоха фестивали за киномани, филмови карнавали, тематични пазари и други събития.

Подкрепата от страна на градските власти създава благоприятни условия за иновации в индустрията и развитие на нови таланти. През 2025 г. Шанхай стана първият град в Китай, който актуализира правилата за управление на специалните фондове за кино, разширявайки обхвата на подкрепата и удължавайки периода на финансиране. Така бяха създадени по-добри условия за филмовото творчество, развитието на нови форми на кино и подпомагането на млади и перспективни таланти.

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