/Поглед.инфо/ Защо Европа непрекъснато говори за голяма война с Русия, след като няма реална готовност за подобен сблъсък? В първата част от разговора ми с Яков Кедми обсъждаме кризата на украинската противовъздушна и противоракетна отбрана, недостига на ракети Patriot, руските удари по черноморската инфраструктура и опитите за нови договорености в Черно море. Кедми обяснява защо според него Западът системно греши в оценките си за Русия и защо европейските лидери превръщат страха от война във вътрешнополитически инструмент. Гледайте разговора ни!

14.08.2026 17:30