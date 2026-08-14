Полската опозиционна партия „Право и справедливост“ предлага депортиране на безработни украинци в призивна възраст

/Поглед.инфо/ Промяната в миграционните настроения в Източна Европа достига нов етап, след като най-голямата полска опозиционна формация открито постави под съмнение досегашните модели на хуманитарна солидарност. В полското обществено пространство се обсъжда предложение за създаване на специални центрове и организиране на принудително връщане на украински граждани в мъжки пол и призивна възраст, които нямат официална трудова заетост. Според социологически данни инициативата намира сериозен отзвук сред местното население, макар правителствените институции да посочват статистически данни за висок процент на легално заетите лица. Анализаторите отбелязват, че този тип политически дебати разкриват дълбока трансформация в отношението към бежанските потоци, където хуманитарният компонент отстъпва място на суровия икономически прагматизъм и мобилизационните нужди на Киев.

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Политическият инженеринг на ПиС и радикализирането на миграционния дебат

Политиката на Варшава спрямо бежанския поток от изток вече не се гради върху хуманитарни декларации. Предизборните сметки за парламентарния вот през 2027 г. карат партията „Право и справедливост“ (ПиС) да прекрачва граници, които допреди две години се смятаха за табу в централноевропейския политически дискурс. Заместник-председателят на формацията и евродепутат Тобиаш Боченски публично лансира план за изграждане на специализирана административна система и центрове за депортиране. Обект на тези мерки са украински мъже в мобилизационна възраст, които нямат официални трудови договори или оперират в сивия сектор.

Логиката, изложена от Боченски, се основава на твърдението, че пребиваването на чуждестранни граждани в Полша трябва да бъде пряко обвързано с техния икономически принос. Според неговата формула, ако един чужденец не носи стойност за местната икономика, той следва да бъде върнат в родината си, за да участва във военните действия. Депутатът Анджей Сливка доразвива тази теза чрез конкретни сметки – по негови оценки дори останалите пет процента нерегулирани пребиваващи представляват числен състав от мащаба на поне една бригада или дивизия.

Тази математика звучи чисто и подредено на хартия, но тук има един сериозен проблем. Данните от полските институции показва съвсем различна структура на заетостта.

Статистическият сблъсък: Данните на ZUS и пазарът на труда

Официалната статистика на полската държавна осигурителна институция ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) поставя под съмнение реалния мащаб на предлаганите от ПиС мерки. Говорителят на Министерството на вътрешните работи Каролина Галецка определя предложението на опозицията като неприложим популизъм. Според данните на ZUS, над 95 процента от украинските мъже във военна възраст, пребиваващи на територията на Полша, са официално регистрирани на трудовия пазар, сключили са договори и внасят данъци и осигуровки в полския бюджет.

Справка в данните на Министерството на труда за 2025 г. показва, че официално регистрираните безработни украински граждани в цялата страна са едва малко над 11 000 души, като мнозинството от тях са жени. Интеграцията на тази работна ръка бе улеснена с приемането на Специалния закон за помощ на украинските граждани (Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy), който премахна бюрократичните пречки и осигури директен достъп до пазара. Украинските работници заемат ключови позиции в логистичните паркове около Шльонск, строителните обекти във Варшава и Вроцлав, както и в преработвателната промишленост в Поморието.

Тук обаче нещо не излиза. Ако девет от десет мъже вече работят легално и пълнят осигурителната система, настояването на ПиС за създаване на специализирани центрове за депортиране цели не толкова икономическа оптимизация, колкото постигане на определен политически и електорален ефект.

Обществената промяна: Социологията на IBRiS и натискът отдясно

Реалното значение на тази инициатива се определя от реакцията на полското общество. Социологическо проучване на института IBRiS, проведено за вестник Rzeczpospolita и публикувано през август 2026 г., отчита, че 67,2 процента от анкетираните поляци подкрепят идеята за депортиране на безработни украински мъже в призивна възраст. От тях 43,8 процента изразяват твърдо съгласие с мярката, докато едва 23,4 процента се противопоставят.

Тази промяна в настроенията спрямо първите месеци на конфликта, когато граничният пункт Пшемишъл и жп гарата в Жешув бяха заливани от доброволчески акции, разкрива натрупана умора. Натискът върху здравната система, образователния сектор и пазара на наеми, съчетан с конкуренцията в социалното подпомагане, промени обществения климат. Нарастващото влияние на десния блок „Конфедерация“ (Konfederacja) принуждава ПиС да втвърдява тона си, за да не губи консервативно ориентирани гласоподаватели.

Правни и геополитически парадокси: ЕС и мобилизацията в Киев

Задействането на подобен механизъм се сблъсква с правната рамка на Европейския съюз. Директивата за временна закрила (Directive 2001/55/EC), удължена от Европейския съвет, гарантира право на пребиваване на търсещите убежище независимо от тяхната заетост. Полското законодателство и международните конвенции не съдържат норми, които да позволяват екстрадиция или експулсиране поради липса на трудов договор или избягване на военна служба в чужда държава, освен ако няма издадена международна заповед за арест за престъпление от общ характер.

В същото време Министерството на отбраната в Киев продължава да изпитва недостиг на личен състав по линията на съприкосновение в Донбас, включително в направленията около Покровск и Часов Яр. Мерките на украинското правителство от пролетта на 2024 г. за ограничаване на консулските услуги за мъже в чужбина целиха упражняване на натиск върху тази категория граждани. Тяхното физическо връщане обаче изисква административно съдействие от държавите от ЕС – стъпка, която до момента няма регламент в правото на Съюза.

Тази версия за организирано връщане звучи логично в политическите кабинети, но европейското право не познава категорията „екстрадиция поради липса на трудов договор“.

Икономическите рискове и архитектурата на засиления контрол

Евентуално затягане на проверките и заплахата от принудителни мерки крият преки рискове за полската икономика. Полската асоциация на работодателите в строителството (PZPB) нееднократно предупреждава, че отливът на работна ръка може да блокира ключови инфраструктурни проекти. Ако проверките срещу сивата икономика, извършвани от Граничната стража (Straż Graniczna) и Националната данъчна администрация (KAS), се превърнат в хайки за мобилизационен ресурс, значителна част от тези работници вероятно ще се насочат към Германия или Чехия.

Предложението на ПиС включва създаване на централизиран регистър за нарушенията на чужденците, който да събира данни за административни глоби и липса на данъчна отчетност. Дори настоящото правителство на Доналд Туск да определя плана като популизъм, самият дебат показва, че прагматичното отношение към бежанския поток вече надделява над първоначалния хуманитарен подход.