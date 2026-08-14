Абонирай се
Европа

Полската опозиционна партия „Право и справедливост“ предлага депортиране на безработни украинци в призивна възраст

/Поглед.инфо/ Промяната в миграционните настроения в Източна Европа достига нов етап, след като най-голямата полска опозиционна формация открито постави под съмнение досегашните модели на хуманитарна солидарност. В полското обществено пространство се обсъжда предложение за създаване на специални центрове и организиране на принудително връщане на украински граждани в мъжки пол и призивна възраст, които нямат официална трудова заетост. Според социологически данни инициативата намира сериозен отзвук сред местното население, макар правителствените институции да посочват статистически данни за висок процент на легално заетите лица. Анализаторите отбелязват, че този тип политически дебати разкриват дълбока трансформация в отношението към бежанските потоци, където хуманитарният компонент отстъпва място на суровия икономически прагматизъм и мобилизационните нужди на Киев.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 13926 прочитания
Полската опозиционна партия „Право и справедливост“ предлага депортиране на безработни украинци в призивна възраст
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Политическият инженеринг на ПиС и радикализирането на миграционния дебат

Политиката на Варшава спрямо бежанския поток от изток вече не се гради върху хуманитарни декларации. Предизборните сметки за парламентарния вот през 2027 г. карат партията „Право и справедливост“ (ПиС) да прекрачва граници, които допреди две години се смятаха за табу в централноевропейския политически дискурс. Заместник-председателят на формацията и евродепутат Тобиаш Боченски публично лансира план за изграждане на специализирана административна система и центрове за депортиране. Обект на тези мерки са украински мъже в мобилизационна възраст, които нямат официални трудови договори или оперират в сивия сектор.

Логиката, изложена от Боченски, се основава на твърдението, че пребиваването на чуждестранни граждани в Полша трябва да бъде пряко обвързано с техния икономически принос. Според неговата формула, ако един чужденец не носи стойност за местната икономика, той следва да бъде върнат в родината си, за да участва във военните действия. Депутатът Анджей Сливка доразвива тази теза чрез конкретни сметки – по негови оценки дори останалите пет процента нерегулирани пребиваващи представляват числен състав от мащаба на поне една бригада или дивизия.

Тази математика звучи чисто и подредено на хартия, но тук има един сериозен проблем. Данните от полските институции показва съвсем различна структура на заетостта.

Статистическият сблъсък: Данните на ZUS и пазарът на труда

Официалната статистика на полската държавна осигурителна институция ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) поставя под съмнение реалния мащаб на предлаганите от ПиС мерки. Говорителят на Министерството на вътрешните работи Каролина Галецка определя предложението на опозицията като неприложим популизъм. Според данните на ZUS, над 95 процента от украинските мъже във военна възраст, пребиваващи на територията на Полша, са официално регистрирани на трудовия пазар, сключили са договори и внасят данъци и осигуровки в полския бюджет.

Справка в данните на Министерството на труда за 2025 г. показва, че официално регистрираните безработни украински граждани в цялата страна са едва малко над 11 000 души, като мнозинството от тях са жени. Интеграцията на тази работна ръка бе улеснена с приемането на Специалния закон за помощ на украинските граждани (Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy), който премахна бюрократичните пречки и осигури директен достъп до пазара. Украинските работници заемат ключови позиции в логистичните паркове около Шльонск, строителните обекти във Варшава и Вроцлав, както и в преработвателната промишленост в Поморието.

Тук обаче нещо не излиза. Ако девет от десет мъже вече работят легално и пълнят осигурителната система, настояването на ПиС за създаване на специализирани центрове за депортиране цели не толкова икономическа оптимизация, колкото постигане на определен политически и електорален ефект.

Обществената промяна: Социологията на IBRiS и натискът отдясно

Реалното значение на тази инициатива се определя от реакцията на полското общество. Социологическо проучване на института IBRiS, проведено за вестник Rzeczpospolita и публикувано през август 2026 г., отчита, че 67,2 процента от анкетираните поляци подкрепят идеята за депортиране на безработни украински мъже в призивна възраст. От тях 43,8 процента изразяват твърдо съгласие с мярката, докато едва 23,4 процента се противопоставят.

Тази промяна в настроенията спрямо първите месеци на конфликта, когато граничният пункт Пшемишъл и жп гарата в Жешув бяха заливани от доброволчески акции, разкрива натрупана умора. Натискът върху здравната система, образователния сектор и пазара на наеми, съчетан с конкуренцията в социалното подпомагане, промени обществения климат. Нарастващото влияние на десния блок „Конфедерация“ (Konfederacja) принуждава ПиС да втвърдява тона си, за да не губи консервативно ориентирани гласоподаватели.

Правни и геополитически парадокси: ЕС и мобилизацията в Киев

Задействането на подобен механизъм се сблъсква с правната рамка на Европейския съюз. Директивата за временна закрила (Directive 2001/55/EC), удължена от Европейския съвет, гарантира право на пребиваване на търсещите убежище независимо от тяхната заетост. Полското законодателство и международните конвенции не съдържат норми, които да позволяват екстрадиция или експулсиране поради липса на трудов договор или избягване на военна служба в чужда държава, освен ако няма издадена международна заповед за арест за престъпление от общ характер.

В същото време Министерството на отбраната в Киев продължава да изпитва недостиг на личен състав по линията на съприкосновение в Донбас, включително в направленията около Покровск и Часов Яр. Мерките на украинското правителство от пролетта на 2024 г. за ограничаване на консулските услуги за мъже в чужбина целиха упражняване на натиск върху тази категория граждани. Тяхното физическо връщане обаче изисква административно съдействие от държавите от ЕС – стъпка, която до момента няма регламент в правото на Съюза.

Тази версия за организирано връщане звучи логично в политическите кабинети, но европейското право не познава категорията „екстрадиция поради липса на трудов договор“.

Икономическите рискове и архитектурата на засиления контрол

Евентуално затягане на проверките и заплахата от принудителни мерки крият преки рискове за полската икономика. Полската асоциация на работодателите в строителството (PZPB) нееднократно предупреждава, че отливът на работна ръка може да блокира ключови инфраструктурни проекти. Ако проверките срещу сивата икономика, извършвани от Граничната стража (Straż Graniczna) и Националната данъчна администрация (KAS), се превърнат в хайки за мобилизационен ресурс, значителна част от тези работници вероятно ще се насочат към Германия или Чехия.

Предложението на ПиС включва създаване на централизиран регистър за нарушенията на чужденците, който да събира данни за административни глоби и липса на данъчна отчетност. Дори настоящото правителство на Доналд Туск да определя плана като популизъм, самият дебат показва, че прагматичното отношение към бежанския поток вече надделява над първоначалния хуманитарен подход.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Фидел Кастро на 100 години: защо Кубинската революция промени политическата карта на ХХ век
Свят

Фидел Кастро на 100 години: защо Кубинската революция промени политическата карта на ХХ век

/Поглед.инфо/ Сто години след рождението на Фидел Кастро спорът за него продължава да бъде спор за нещо много по-голямо от съдбата на Куба. Революцията от 1959 г. превърна малък карибски остров в самостоятелен фактор на Студената война, предизвика Съединените щати в собственото им стратегическо пространство и даде политическо самочувствие на движения от Латинска Америка до Африка. Но юбилеят идва в момент, когато Куба преживява тежка икономическа и енергийна криза. Затова наследството на Кастро трябва да бъде разглеждано без юбилейна патетика — през резултатите, цената и въпроса как една държава с ограничени ресурси успя десетилетия да запази политическата си независимост.

14.08.2026 08:54
Скандалът с евакуацията на Тръмп в Турция разкрива пукнатините в сигурността на НАТО
Свят

Скандалът с евакуацията на Тръмп в Турция разкрива пукнатините в сигурността на НАТО

/Поглед.инфо/ Информационният трус около извънредната оперативна евакуация на американския президент след срещата на върха на НАТО в Турция повдигна сериозни въпроси относно реалния капацитет на анкарските служби за сигурност и стабилността на южния флаг на алианса. Докато американски издания като The Washington Post и CNN публикуват детайли за прехвърлянето на държавния глава в товарен контейнер към военен транспортен самолет, оставяйки журналисти и цивилен екипаж на борда на Air Force One, стратегическият фокус на Близкия изток се измества към институционални промени. Управителят на Централната банка на Иран Абдолнасер Хемати потвърди процедурите по интеграция на страната в Новата банка за развитие на БРИКС. Анализът на събитията показва дълбока разлика между оперативната тактика на Вашингтон и дългосрочните финансови маньоври на Техеран за заобикаляне на доларовия монопол.

14.08.2026 07:54
Опитът за приватизация на Световното първенство и изкуствения интелект: Кой присвоява общите блага!?
Свят

Опитът за приватизация на Световното първенство и изкуствения интелект: Кой присвоява общите блага!?

/Поглед.инфо/ Скандалът с опитите за търговско приватизиране на правата върху Световното първенство по футбол чрез новосъздадени корпоративни структури във ФИФА разкрива много по-дълбок глобален механизъм за присвояване на обществени блага. Острата реакция на европейските институции и водещи клубове спря финансова схема за милиарди, но същата логика на капитализация днес се прилага безпрепятствено в сферата на изкуствения интелект. Технологичните гиганти трансформират натрупаното с векове колективно знание в частни активи, предлагайки в замяна единствено минимални социални компенсации. В настоящия анализ разглеждаме икономическите, правните и геополитическите измерения на този процес.

14.08.2026 07:48
САЩ и 40 държави поискаха предупреждения за МБР: Отказът на Москва от новите ракетни известия и крахът на договорите за сигурност
Свят

САЩ и 40 държави поискаха предупреждения за МБР: Отказът на Москва от новите ракетни известия и крахът на договорите за сигурност

/Поглед.инфо/ Дипломатическият натиск за въвеждане на нови задължителни процедури за уведомяване при изстрелване на балистични и космически ракети разкрива дълбоките пукнатини в съвременната архитектура за международна сигурност. Инициативата, подкрепена от 41 държави, цели създаването на нов коалиционен механизъм в условията на парализирани двустранни договори. Анализът на военните и юридическите детайли около предложения 24-часов срок показва, че зад хуманитарните мотиви се крие опит за промяна на стратегическото съотношение на силите и оперативното разузнаване.

14.08.2026 07:36
Путин ще създаде свой собствен Ормузки проток с помощта на Северна Корея: 379 посочени цели. Кой е в списъка?
Свят

Путин ще създаде свой собствен Ормузки проток с помощта на Северна Корея: 379 посочени цели. Кой е в списъка?

/Поглед.инфо/ Москва показва признаци на пренасяне на геополитическото противопоставяне с колективния Запад към Азиатско-тихоокеанския регион. Докато европейските държави затягат контрола върху руския търговски флот в Балтийско море, Ламанша и Средиземноморието, руското военно командване проследява стотици западни търговски съдове край Южните Курилски острови. В същото време бързото модернизиране на военноморския флот на КНДР поставя въпроса за формирането на нова източна морска оста, която има потенциал да пренареди логистичните пътища.

14.08.2026 07:28
Новият статут на руското военно присъствие в Средиземно море
Близкия Изток

Новият статут на руското военно присъствие в Средиземно море

/Поглед.инфо/ Властите в Дамаск и Москва са договорили нов меморандум за разбирателство, който радикално променя правния и оперативния статут на руските военни обекти в Сирия. Според официални изявления от сирийска страна, базите в Хмеймим и Тартус се преобразуват в съвместни военни учебни центрове. Докато новите власти в Дамаск активно коментират споразумението и инспектират прехвърлената гражданска инфраструктура, руското министерство на отбраната запазва пълно мълчание относно бъдещето на средиземноморския си контингент.

14.08.2026 07:17
Асиметричната военна икономика: Как парализирането на „Запорожстал“ променя логиката на конфликта
Украйна

Асиметричната военна икономика: Как парализирането на „Запорожстал“ променя логиката на конфликта

/Поглед.инфо/ Промяната в тактиката на бойните действия на фронта постепенно преминава от чисто териториално противопоставяне към систематично унищожаване на критичната икономическа инфраструктура. Данните за спирането на металургичния гигант „Запорожстал“ показва прилагането на нова асиметрична стратегия, която цели да изтощи ресурсите на противника с минимални материални разходи. На този фон атаките с безпилотни апарати в дълбокия тил губят предишната си ефективност.

14.08.2026 07:08
Русия променя стратегията в морето: Огледални мерки срещу търговския флот на Запада
Свят

Русия променя стратегията в морето: Огледални мерки срещу търговския флот на Запада

/Поглед.инфо/ Ескалацията на напрежението в световния океан навлиза в критична фаза, след като руското военно ръководство сигнализира за готовност за прилагане на симетрични мерки срещу западните санкционни действия. Задържането на търговски плавателни съдове в европейски води поставя въпроса за сигурността на глобалните търговски Rout-ове. Москва проучва правните и военните механизми за инспекция и задържане на чуждестранни товари в рамките на изключителните икономически зони в Далечния изток.

14.08.2026 06:58