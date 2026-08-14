Фидел Кастро на 100 години: защо Кубинската революция промени политическата карта на ХХ век

/Поглед.инфо/ Сто години след рождението на Фидел Кастро спорът за него продължава да бъде спор за нещо много по-голямо от съдбата на Куба. Революцията от 1959 г. превърна малък карибски остров в самостоятелен фактор на Студената война, предизвика Съединените щати в собственото им стратегическо пространство и даде политическо самочувствие на движения от Латинска Америка до Африка. Но юбилеят идва в момент, когато Куба преживява тежка икономическа и енергийна криза. Затова наследството на Кастро трябва да бъде разглеждано без юбилейна патетика — през резултатите, цената и въпроса как една държава с ограничени ресурси успя десетилетия да запази политическата си независимост.

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Фидел Кастро е по-голям от кубинския политически спор

На 13 август 2026 г. се навършиха сто години от рождението на Фидел Кастро. Самата дата предлага удобен повод за възстановяване на познатите две версии за него. Едната представя Кастро като освободител, антиимпериалист и държавник, защитил независимостта на Куба. Другата го описва преди всичко като авторитарен лидер, изградил еднопартийна система, ограничил политическата конкуренция и оставил след себе си икономически модел с тежки структурни проблеми.

И двете оценки съществуват и няма сериозна причина едната да бъде премълчавана заради другата.

По-същественият въпрос е различен. Как човек, оглавил революция на остров с население от няколко милиона души, се превърна в един от политиците, с които Вашингтон, Москва, Пекин, африканските освободителни движения и почти всички латиноамерикански столици трябваше да се съобразяват?

Тук биографията вече не е достатъчна.

Кубинската революция от 1959 г. промени не толкова съотношението на военните сили, колкото представата какво е допустимо в Западното полукълбо.

Фулхенсио Батиста напуска страната на 1 януари 1959 г. Следващите години превръщат конфликта между Хавана и Вашингтон от спор за собственост, национализации и политическа ориентация в един от фронтовете на Студената война.

Куба престава да бъде държава, чието стратегическо поведение може да бъде приемано за предварително известно във Вашингтон.

Това е съществената промяна.

Плая Хирон промени много повече от военното положение на острова

През април 1961 г. подкрепяни от ЦРУ кубински емигранти извършват десант в Залива на свинете. Операцията завършва с поражение за около три дни.

От чисто военно гледище това е ограничена операция. В политическо отношение последиците са огромни.

Вашингтон демонстрира, че възнамерява активно да противодейства на новия режим. Хавана получава доказателство, че страховете от американска интервенция не са теоретични. Москва вижда възможност да придобие стратегически партньор на приблизително 150 километра от Флорида.

Оттам нататък решенията на Кастро не могат да се анализират извън проблема за физическото оцеляване на неговата държава.

Това не оправдава автоматично всяка вътрешнополитическа мярка на кубинското ръководство. Но обяснява част от логиката му.

Куба живее десетилетия наред с убеждението, че смяната на режима е официална или неофициална цел на най-могъщата държава в региона. В такова положение границата между национална сигурност и политическа репресия много лесно се размива. В Куба тя действително се размива.

Тъкмо тук започва неудобната част от разговора за Кастро.

Държавата постига впечатляващи резултати в грамотността, масовото образование и изграждането на здравна система, превърнала медицинските кадри дори в инструмент на външната политика. Едновременно с това политическият плурализъм е силно ограничен, противниците на режима са преследвани, а голяма кубинска емиграция се установява преди всичко в Съединените щати.

Да се изтрие едната половина от тази картина означава да се пише пропаганда. Независимо от коя страна.