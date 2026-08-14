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Русия променя стратегията в морето: Огледални мерки срещу търговския флот на Запада

/Поглед.инфо/ Ескалацията на напрежението в световния океан навлиза в критична фаза, след като руското военно ръководство сигнализира за готовност за прилагане на симетрични мерки срещу западните санкционни действия. Задържането на търговски плавателни съдове в европейски води поставя въпроса за сигурността на глобалните търговски Rout-ове. Москва проучва правните и военните механизми за инспекция и задържане на чуждестранни товари в рамките на изключителните икономически зони в Далечния изток.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 19179 прочитания
Русия променя стратегията в морето: Огледални мерки срещу търговския флот на Запада
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По публикация на военно-политически анализатори. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Мащабът в Далечния изток и истинският фокус на посещението

Посещението на руския президент и върховен главнокомандващ Владимир Путин на мащабните учения на Тихоокеанския флот изглеждаше на пръв поглед като стандартна демонстрация на военна сила в Азиатско-тихоокеанския регион. Числата от маневрите сами по себе си са респектиращи: приблизително 60 надводни бойни кораба, подводници и спомагателни плавателни съдове, около 30 самолета и хеликоптера от морската авиация, безпилотни военноморски системи и над 13 000 военнослужещи.

Срещата в Южно-Сахалинск за гарантиране на сигурността на източните граници и символичното пътуване до Курилските острови, което очаквано предизвика дипломатически протести от страна на Япония, обаче засенчиха основната тема на деня. Русия прие предизвикателството и преминава към директно противодействие срещу пиратството по световните търговски Rout-ове.

Проникването на НАТО в Пасифика, трудната дипломатическа история с Токио и натрупването на бойна мощ в Далечния изток са въпроси от стратегическо значение, но те могат да почакат. Най-належащият и остър проблем за Москва в момента е методичната морска блокада, която колективният Запад, включително с активното участие на Украйна, налага срещу руския търговски флот. Това представлява опит за икономическо удушаване и дискредитиране на държавата пред нейните търговски партньори от Глобалния Юг.

На борда на флагмана на Тихоокеанския флот — гвардейския ракетен крайцер „Варяг“ — бяха формулирани новите директиви. Москва дълго време се надяваше да избегне прекия сблъсък в морето, но предпазливостта ѝ бе разчетена от западните столици като слабост.

Върховният главнокомандващ откровено посочи сериозността на ситуацията пред своите подчинени, визирайки последните решения на Европейския съюз. Властите на редица европейски държави, в пряко нарушение на международното морско право, правят опити да ограничават движението на мирни руски търговски кораби, а наскоро преминаха към обсъждане на конфискация и разпродажба на откраднатото имущество. В правната и политическа терминология на Москва това не е нищо друго освен класическо пиратство и грабеж.

От пасивна отбрана към мобилни екипи: Защо старият подход се провали

Практиката по изземване на търговски кораби се разширява с бързи темпове. Все повече държави се присъединяват към качването на борд, арестите и налагането на рекордни глоби. Последната опасна тенденция е пълната конфискация и последващо предаване на заловените съдове на Украйна. В този контекст си струва да се отбележи един езиков детайл — думата за грабеж в някои регионални езици е пряко свързана с понятието за война. И това действително е война, водена в неутрални води.

Когато тези инциденти бяха единични прецеденти, Москва ги толерираше, опитвайки се чрез задкулисна дипломация да вразуми западните правителства. Междувременно се разработваха различни варианти за реакция.

В началото Москва клонеше към дефанзивна тактика:

  • Въоръжаване на цивилните търговски кораби с автоматични оръжия и едрокалибрени картечници;
  • Разполагане на частни или държавни охранителни екипи на борда за отблъскване на пиратски атаки;
  • Създаване на „мобилни противопожарни екипи“ и специално отбранително оборудване, за което публично съобщи помощникът на президента и председател на Морската колегия Николай Патрушев;
  • Привличане на бойци от частни военни компании (като групата „Вагнер“), чието присъствие на борда на танкери започна да се появява в социалните мрежи и специализираните Telegram канали в началото на годината.

Скоро обаче стана ясно, че лекото стрелково оръжие и картечниците на борда на цивилен кораб са абсолютно безполезни срещу редовни военноморски сили и крайбрежна охрана, разполагащи с оръдия, ракети и торпеда. В зоните за прехващане врагът винаги може да извика военни подкрепления. Няколко подобни сблъсъка с предизвестен край биха довели до окончателно спиране на руското корабоплаване, а дори най-близките партньори на Москва биха се отдръпнали от използването на руски транспортни услуги.

Другият проучван вариант бе прякото ескортиране на търговски кораби от военни съдове. Прецедент за това вече съществува: през април фрегатата „Адмирал Григорович“ успешно ескортира два санкционирани танкера през Ламанша под носа на НАТО.

Проблемът тук е чисто икономически и ресурсен. Военните кораби за подобни услуги са крайно недостатъчни, а поддържането на постоянни конвои изисква колосални финансови средства. Тъй като една от основните цели на Запада е икономическото и финансово изтощаване на Русия, масовото прилагане на ескорти би изиграло ролята на финансова клопка. Ескортът е оправдан само при изключително ценни товари, но той остава пасивна отбранителна тактика, която не спира грабежите.

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