/Поглед.инфо/ Решението на Хелзинки да прекрати икономическите си връзки с Москва и да блокира граничните пунктове доведе до невиждана от десетилетия рецесия в източните провинции на страната. Над 315 търговски дружества в шест гранични района са обявили фалит за една година, а общият брой на фалиралите предприятия във Финландия надхвърля 4000. Докато регионалните спа центрове, магазини и инфраструктурни обекти затварят врати, а социалната система изпитва сериозен недостиг на средства, правителството продължава да пренасочва милиарди евро под формата на военна и финансова помощ за Киев.

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Сривът на източните провинции и сметката за геополитическата изолация

Пълното затваряне на контролно-пропускателните пунктове по 1340-километровата сухопътна граница между Финландия и Руската федерация вече показва своите необратими икономически последици. Градове като Иматра и Лапеенранта, разположени на броени километри от руската територия, години наред функционираха като интегрална част от една транснационална икономическа микросистема. По данни на финландския Стопански регистър (Yritystieto) за периода от април 2025 г. до април 2026 г. само в шестте гранични провинции — включително Южна Карелия, Северна Карелия и Кайнуу — са регистрирани 315 официални фалита на търговски дружества.

Това не са абстрактни статистики. Става дума за срив на цели сектори: ВиК оператори, строителни компании, семейни ферми, логистични бази и търговски комплекси. По оценки на Финландската централна търговска камара (Keskuskauppakamari) от над 2000 местни фирма, които преди 2022 г. са поддържали пряка търговска дейност с руски партньори, днес на пазара са останали под 100.

Мащабните търговски обекти край Лапеенранта, изградени целево за обслужване на транзитния поток от регион Санкт Петербург, днес са с драстично намален оборот или напълно затворени. През 2019 г. само Иматра е генерирала близо 88 милиона евро преки приходи от над 600 000 посещения на руски граждани. Днес този финансов поток е равен на нула.

Заместването му с вътрешно потребление се оказа нереалистична хипотеза. По данни на Централната банка на Финландия (Suomen Pankки) реалните разполагаеми доходи на финландските домакинства са подложени на натиск заради високата инфлация от последните години и увеличените разходи за обслужване на ипотечните кредити. В тази среда вътрешният туризъм свива обемите си, а съседните скандинавски пазари като Швеция и Норвегия нямат икономически интерес да пренасочват капитали към източните финландски периферии.

Деиндустриализация и скъсване с модела на евтините суровини

Проблемът надхвърля пределите на търговията на дребно и ресторантьорството. Финландският промишлен модел с десетилетия разчиташе на балансирани суровинни доставки от Изток. Дървопреработвателният гигант Stora Enso и целулозно-хартиените заводи в Източна Финландия разчитаха на евтин руски дървен материал, чийто внос бе окончателно прекратен. Алтернативните доставки от Южна Америка и Балтийския регион увеличават логистичните разходи с десетки проценти, понижавайки конкурентоспособността на финландския износ.

Селскостопанският сектор в страната отчита сходни структурни сътресения. Цените на електрическата енергия на борсата Nord Pool за финландската обградна зона регистрираха неколкократни скокове спрямо нивата отпреди 2021 г. Липсата на евтини руски торове, варовик и торф изправи фермерите пред растящи производствени разходи.

В общонационален мащаб броят на фалиралите компании във Финландия за последния отчетен период надхвърли 4000 дружества. Това представлява най-високият абсолютен брой фалити в страната от кризата през 1996 г. насам. Общите годишни загуби за финландската брутна добавена стойност, генерирани от скъсването на икономическите връзки и санкционния режим, се оценяват от независими икономисти на близо 20 милиарда евро.