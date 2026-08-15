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Русия

Актьорът от „Вагнер“ просто влезе във вражески окоп и изпи малко чай. А след това даде координатите на врага на нашите.

/Поглед.инфо/ Подписването на новия руски закон, който разширява категориалния обхват на осъдените лица с право на военна служба, отбелязва повратна точка в държавната военна политика. Москва практически официализира и вкарва в правната рамка тактиката, с която частната военна компания „Вагнер“ си проправяше път в най-кървавите градски и окопни сблъсъци. Анализът на бойния опит показва, че зад избора на лица с тежки присъди стоят не толкова идеологически, колкото сурови психофизически и тактически изчисления. Въпросът днес обаче е дали държавната бюрокрация може да възпроизведе гъвкавостта на частната армия, без да превърне новите си подразделения в изолирани щурмови контингенти с висока смъртност.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 99240 прочитания
Актьорът от „Вагнер“ просто влезе във вражески окоп и изпи малко чай. А след това даде координатите на врага на нашите.
ИИ генерирана
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Институционализиране на извънредния военен ресурс

През изминалите дни руската държавна машина предприе стъпка, която системно нормализира една доскоро извънправна практика. Подписването на нормативните изменения, разширяващи списъка от тежки престъпления, чийто извършители получават право на договор с Министерството на отбраната, е признание за реалностите на съвременния изтощаващ конфликт. Вече не става дума за временната схема „Проект К“, използвана от частната структура на Евгений Пригожин през 2022 и 2023 г., а за трайно заложена административна процедура в съответните нормативни кодекси.

Обхватът на новите разпоредби обхваща лица, осъдени за бандитизъм, участие в организирани престъпни групи и трафик на оръжие или наркотици. Според източници от сферата на военното право, това на практика премахва психологическата и правна бариера пред регулярната армия. Тук обаче възниква основният оперативен проблем. Държавата се опитва да копира инструментариума на частната военна компания, но без да притежава нейната специфична командна структура и липса на бюрократичен контрол.

Психологическият профил на „екстремната адаптация“

Практиката от боевете край Соледар и Бахмут показа, че хората с присъди от по 15–20 години за тежки престъпления притежават специфичен профил, който трудно се среща сред обикновения мобилизиран състав. Твърди се, че Пригожин и неговите оперативни командири съзнателно са търсили лица от затворническия контингент, прекарали десетилетия в изолация. Причината не е в някаква форма на военна подготовка, каквато те нямат, а в развитите механизми за оцеляване в крайно враждебна среда.

Суровият анализаторски прочит показва, че конвенционалният войник, възпитан в армейски устави, често изпада в шок при пълна загуба на връзка или при навлизане в т.нар. „сива зона“. При лицата с тежък криминален опит социалната адаптация към постоянна заплаха вече е формирана. Те притежават нестандартен подход, напълно необременен от нормативни шаблони. Според разкази на бивши бойци от структурата, подобни хора вземат светкавични решения без оглед на процедурата – от импровизирани термични камуфлажи до инфилтрация в противникови окопи под чужда идентичност.

Това обаче има своята висока цена. Неуправляемата агресия и липсата на респект към институциите изискват желязна, често драконовска дисциплина, каквато „Вагнер“ налагаше чрез извънсъдебни наказания и пълна липса на право за отстъпление.

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