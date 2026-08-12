Русия обяви готовност за огледални действия при задържане на търговски кораби в световния океан

/Поглед.инфо/ Нарастващото напрежение в световния океан придобива нови правни и военни измерения, след като от официална Москва бе заявено намерение за огледален отговор срещу всеки опит за задържане или конфискация на търговски плавателни съдове. Заканването за прихващане на кораби, принадлежащи на неприятелски държави, се случва на фона на мащабни маневри на Тихоокеанския флот с участието на над 13 хиляди военнослужещи. Военноморското противопоставяне вече надхвърля традиционните зони на контрол и засяга ключови транспортни артерии, включително Северния морски път и стратегическите акватории на Японско и Охотско море.

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Правната рамка на морската война и каперството през XXI век

Обявената готовност за задържане на търговски кораби в отговор на западните санкционни мерки поставя международното морско право в изключително изпитание. Според Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г. (UNCLOS), свободата на корабоплаването в открито море е основен принцип, а правото на каперство е официално премахнато още с Парижката декларация от 1856 г. Днешната реалност обаче показва бързо деградиране на тези норми. Когато държави започнат едностранно да конфискуват товари и да блокират плавателни съдове с аргумента за спазване на ценови тавани или санкционни режими, от правна гледна точка границата между държавна юрисдикция и морско пиратство става изключително размита. Руската страна квалифицира подобни действия именно като грабеж, давайки сигнал, че установеният правен режим на контрол върху търговските потоци вече е спрели да функционира.

Това изглежда логично като реторика за вътрешна употреба, но има един сериозен проблем. Прихващането на чужди кораби в международни води изисква не просто правна аргументация, а постоянен физически прехващач на място — ресурс, който трудно може да бъде поддържан едновременно в Черно море, Балтика, Атлантика и Тихия океан.

Тайният флот и сивите зони в международните води

Основният залог в тази ескалация е така нареченият „сива зона“ танкерен флот. Според изявления на командването на руския Тихоокеански флот, силите за сигурност са в пълна готовност да инспектират и задържат плавателни съдове на страните, наложили ограничения, ако те предприемат действия срещу руски икономически оператори. Търговските маршрути за суров петрол и втечнен природен газ през източните морета разчитат на сложни схеми с пререгистриране на кораби под флагове на удобството — от Панама и Либерия до Маршаловите острови.

Западните държави отдавна се опитват да пресечат тези маршрути чрез въвеждане на задължителни застрахователни изисквания от базирания в Лондон International Group of P&I Clubs. Когато тези лостове откажат, се преминава към директни физически проверки. Тук обаче сметките на западната коалиция не излизат напълно. По данни на морски анализатори, опитът да се блокира движещ се танкер в открито море без официална резолюция на Съвета за сигурност на ООН съгласно Глава VII от Хартата автоматично превръща операцията в незаконно прихващане. А отговорът на подобно действие, според заявената нова линия на Кремъл, няма да бъде дипломатическа нота, а изпращане на бордови групи от корвети и крайцери.