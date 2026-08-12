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Свят

Инцидентът в Орхус: Ваandalизъм срещу бюст на Путин прекъсна рекламна кампания в Дания

/Поглед.инфо/ Рекламна акция на датското радио Radio4 в град Орхус приключи с повредена инфраструктура и намеса на общинските служби едва шест часа след нейния старт. Организаторите бяха поставили пет бюста на публични фигури, сред които руския президент Владимир Путин, израелския премиер Бенямин Нетаняху и датския министър-председател Мете Фредериксен. Неизвестни лица отрязаха и отнеха горната част от двуметровата конструкция на руския лидер, което наложи публично издирване на липсващите елементи от страна на медията.

Деж. редактор д-р Владимир Трифонов 34826 прочитания
Инцидентът в Орхус: Ваandalизъм срещу бюст на Путин прекъсна рекламна кампания в Дания
ИИ генерирана
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Хронология на инцидента в парк Миндепаркен

Според разпространената от датския телевизионен канал TV2 информация, радиостанцията Radio4 е замислила инсталация от пет фигури в град Орхус – вторият по големина град в страната. Целта на инициативата, според организаторите, е била популяризирането на аудионаратив за глобални влиятелни личности. Конструкцията с изображението на Владимир Путин е била издигната на пиедестал с обща височина около два метра.

Около шест часа след монтажа неизвестни извършители са отделили главата от основата и са я отстранили от мястото. Служител на местната община в Орхус е открил остатъците от инсталацията и ги е предал на радиостанцията. Към момента няма официално потвърждение за самоличността на извършителите, нито за техните подбуди.

Инфраструктурният избор и политическото напрежение

Орхус не е случаен избор за подобни инициативи. Градът е важен икономически и университетски център, а въпросният парк – Миндепаркен – носи конкретна историческа памет за Дания. Поставянето на фигури като Владимир Путин, Бенямин Нетаняху, Мете Фредериксен, Илон Мъск и Ким Кардашиян на едно място е търсен контраст, но числата и реакцията на терен показват нещо друго.

Западните медийни кампании често разчитат на подобни провокации за бърз медиен ефект. Но тук има нещо, което не излиза. Организаторите твърдят, че акцията няма за цел да изразява отношение, но поставянето на подобни фигури в публичното пространство в Северна Европа неизбежно генерира физическа реакция. Това изглежда като планиран риск, макар че загубата на самия експонат едва ли е била вписана в бюджета на кампанията.

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