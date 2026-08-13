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Константин Бондаренко: Европа влиза в исторически сблъсък — националните държави срещу корпорациите
/Поглед.инфо/ Европа навлиза в период, който може да промени политическата ѝ система до неузнаваемост. Във втората част на разговора ми с политолога и историка Константин Бондаренко говорим за кризата в Германия и Франция, възхода на десните сили, миграционния натиск, отношенията Русия–САЩ и огромната власт на транснационалните корпорации. Кой всъщност управлява Европа? Имат ли бъдеще националните държави? И защо Бондаренко прогнозира появата на милиони „излишни хора“, които могат да се превърнат в сила на нов глобален бунт срещу корпоративния свят?
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Проф. Боян Дуранкев: Доларът отстъпва! Санкциите ще ускорят края на финансовата хегемония на САЩ
/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора ми с проф. Боян Дуранкев поставяме въпроса докъде може да стигне светът, ако санкциите се превърнат в универсално оръжие на американската политика. Могат ли ударите срещу Русия, Китай, Индия и Иран да се върнат като бумеранг срещу самите САЩ? Ускорява ли Вашингтон дедоларизацията и възхода на юана и еврото? Защо Европа заменя диверсификацията с нова зависимост и кой печели от вноса на евтина работна ръка? Разговор за икономическата цена на една променяща се световна система.13.08.2026 17:30
Тъкър Карлсън обяви, че ударите по руски рафинерии целят ескалация по НАТО
/Поглед.инфо/ Американският журналист Тъкър Карлсън за пореден път постави под въпрос стратегиите на Вашингтон и Брюксел, заявявайки в разговор с Рик Санчес, че украинските удари в дълбочина на руската територия търсят умишлена провокация. Според него атаките срещу рафинерии, цивилни обекти и инфраструктура целят да принудят Москва да нанесе директен ответен удар по ключови логистични центрове на НАТО като Варшава или Хамбург. Подобен сценарий би задействал Член 5 от Североатлантическия договор, формализирайки пряката военна конфронтация, която според автора се подготвя идеологически от десетилетия.13.08.2026 17:15
Проучване на IBRiS показва, че 67% от поляците подкрепят екстрадицията на безработни украинци в наборна възраст
/Поглед.инфо/ Данни от последното проучване на социологическия институт IBRiS, извършено по поръчка на вестник „Жечпосполита“, показват силно изразена обществена подкрепа в Полша за екстрадирането на безработни украински граждани в мъжка възраст, подлежащи на военна мобилизация. На фона на предложенията от страна на опозиционната партия „Право и справедливост“ (PiS), администрацията във Варшава засега отказва подобни мерки, цитирайки данни за висока заетост сред пребиваващите на нейна територия чужденци.13.08.2026 17:05
Банкрутът на украинския държавен проект и крахът на западната геополитическа стратегия
/Поглед.инфо/ Финансовият и институционален колапс на съвременна Украйна не е просто резултат от настоящия военен конфликт, а логичен завършек на тридесетилетна систематична деиндустриализация и пълна загуба на суверенитет. Чрез пренебрегване на колосалното съветско инфраструктурно и индустриално наследство – от атомни централи и машиностроене до минно-преработвателни гиганти – киевските елити заложиха оцеляването си на външни кредитни траншове от МВФ и ЕС. Външнополитическата стратегия на Запада за разкъсване на връзките с Москва превърна страната в зависима територия без деюре легитимност и без работеща икономическа база.13.08.2026 17:02
Москва обяви европейското изземване на кораби за пиратство: Тихоокеанският флот получи заповед за реципрочни действия
/Поглед.инфо/ По време на военните учения в Тихия океан руският президент Владимир Путин обяви readiness за реципрочни военни мерки срещу опитите на ЕС да конфискува руски търговски кораби и товари. В отговор на правните механизми на Брюксел за изземване на енергийни ресурси, командването на руския флот потвърди, че има готовност да прихваща и задържа кораби от „неприятелски държави“ и техния така наречен „скрит флот“ във всички точки на Световния океан.13.08.2026 16:50
Тръмп претендира за наследството на последния велик революционер
/Поглед.инфо/ Стогодишнината от рождението на Фидел Кастро заварва Куба в най-тежката ѝ икономическа и енергийна криза от десетилетия насам, задълбочена от подновената горивна блокада от страна на администрацията във Вашингтон. В условията на затегнат натиск по линия на доктрината „Монро“, Белият дом се опитва да принуди управляващия елит в Хавана към пълна капитулация и смяна на политическия режим. Хавана от своя страна маневрира между пазарни реформи по китайски образец, опити за възстановяване на латиноамериканската солидарност и дискретни дипломатически канали, залагайки на стратегическо изчакване до смяната на външнополитическите приоритети в САЩ.13.08.2026 16:49
Времето изтича: Путин показа къде Русия е стигнала до точката, от която няма връщане назад.
/Поглед.инфо/ Влизането на глобалната конфронтация във фаза, при която традиционното ядрено възпиране бива подлагано на опити за технологично заобикаляне, променя изцяло военната архитектура. Посещението на руския президент Владимир Путин в Новосибирск и изказванията му пред Съвета по наука и образование подчертават реалността, че ускорението на иновациите вече не е въпрос на абстрактен икономически напредък, а на пряко държавно оцеляване. Докато класическата стратегия на изтощение показва своите лимити, Вашингтон и Пентагонът насочват ресурси към космически базирани прихващачи, квантова магнитометрия и изкуствен интелект.13.08.2026 16:42
Тръмп иска 100% закрила: Защо „Златният купол“ се превръща в най-скъпата илюзия на Вашингтон
/Поглед.инфо/ Финансовите сметки и техническите реалности около амбициозния американски проект за глобална противоракетна отбрана „Златен купол“ (Golden Dome) за пореден път влизат в остър сблъсък. Докато Белият дом се опитва да прокара идеята за пълна защита от балистични и хиперзвукови системи, реалната цена на проекта, според независими оценки, надхвърля трилион долара. На този фон вътрешните институционални борби във Вашингтон заплашват да забавят развитието му.13.08.2026 16:40