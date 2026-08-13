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Свят

Тръмп иска 100% закрила: Защо „Златният купол“ се превръща в най-скъпата илюзия на Вашингтон

/Поглед.инфо/ Финансовите сметки и техническите реалности около амбициозния американски проект за глобална противоракетна отбрана „Златен купол“ (Golden Dome) за пореден път влизат в остър сблъсък. Докато Белият дом се опитва да прокара идеята за пълна защита от балистични и хиперзвукови системи, реалната цена на проекта, според независими оценки, надхвърля трилион долара. На този фон вътрешните институционални борби във Вашингтон заплашват да забавят развитието му.

Деж. редактор д-р Румен Петков 8990 прочитания
Тръмп иска 100% закрила: Защо „Златният купол“ се превръща в най-скъпата илюзия на Вашингтон
Източник: @ Chris Kleponis/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press
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Финансовото блато: Разминаване в сметките на Пентагона и Конгреса

Идеята, че с достатъчно количество долари може да се изгради херметически затворен похлупак над цяла Северна Америка, отново се удари в стената на военния бюджет. Генерал-лейтенант Майкъл Гатлейн, който ръководи програмата, продължава публично да твърди, че проектът може да се вмести в заложената от Пентагона рамка от 185 милиарда долара. Но тези цифри звучат по-скоро като желание за успокоение на данъкоплатците, отколкото като реален финансов разчет.

Бюджетната служба на Конгреса (CBO) вече излезе със съвсем различен баланс. Първоначалните изчисления от пролетта на 2025 г., сочещи разходи от 542 милиарда долара, бързо бяха актуализирани, за да достигнат астрономическата сума от 1,2 трилиона долара за целия жизнен цикъл на системата. Разбира се, самата CBO прави уговорката, че изчисленията са приблизителни — „Златният купол“ е класифициран проект и пълният обем на разходите остава строго секретен за цивилния контрол.

Но разминаването между 185 милиарда и 1,2 трилиона долара не е просто счетоводна грешка. Това е доказателство за структурния дефект на американския военнопромишлен комплекс. Когато проект от такъв мащаб се стартира, началната му цена винаги се изкуствено занижава, за да се получи зелена светлина от Капитолия. После започва истинското източване на ресурси.

Въпреки финансовия натиск, лобисткият апарат работи на пълни обороти. В началото на август 2026 г. корпорациите SpaceX и Northrop Grumman съобщиха за успешно проведени първоначални тестове, засягащи архитекурата за предаване на данни в реално време към прехващачите. Подробности, разбира се, липсват. Всичко се базира на анонимни източници и оскъдни прессъобщения от Министерството на отбраната.

Четири слоя и хипотетични лазери

В архитектурно отношение „Златният купол“ се очертава като тежка и тромава структура. Планира се системата да разполага с един космически ешелон (сателитни съзвездия за ранно предупреждение и проследяване) и три наземни слоя. Концепцията предвижда разполагането на поне 11 батареи с малък и среден обсег в континенталната част на САЩ, Аляска и Хавай, както и изграждането на нов гигантски ракетен полигон в Средния Запад.

Основният фактор за поразяване в горния ешелон трябва да бъдат прехващачите от следващо поколение (Next Generation Interceptor - NGI), разработвани от Lockheed Martin. Отделно, според експерта Юрий Кнутов, в рамките на проекта се правят опити за интегриране на лъчеви оръжия — бойни лазери с мощност от 300 киловата и електромагнитни оръдия.

Тук обаче възниква големият технически въпрос, който американските генерали избягват: физиката не се влияе от политически решения.

Да тестваш предаване на сигнал от спътник до земята е едно. Да организираш едновременно прехващане на масиран опит за пробив, включващ маневриращи хиперзвукови блокове (като руските „Авангард“) и десетки лъжливи цели, е коренно различно нещо. Енергийните нужди на 300-киловатов боен лазер изискват компактни, но изключително мощни източници на захранване, които в момента съществуват предимно в лабораториите, а не на бойното поле.

Освен това, разходите вече започват да притискат други стратегически програми. Наскоро Конгресът беше принуден да задели 19 милиарда долара само за поддържане и допълнително производство на вече доказаните системи Patriot и крилатите ракети Tomahawk. Когато ресурсите се разпределят между текущи нужди на фронта и футуристични проекти, генералите в Пентагона започват да се делят на фракции.

Синдромът „Стратегическа отбранителна инициатива“

Сравнението с програмата СОИ („Звездни войни“) на Роналд Рейгън от 80-те години на миналия век е напълно задължително. Тогава Вашингтон успя да изплаши съветското ръководство с концепцията си за космически базирани лазери и огледала, макар впоследствие да се оказа, че технологическото ниво на епохата е било светлинни години далеч от реализацията на подобна идея.

Днес ситуацията се повтаря, но при обърнати роли. САЩ стъпват на абсолютно същата гребла. По онова време СОИ беше тиха пропагандна операция и лост за икономическо изтощаване на противника. Днес обаче САЩ изглежда сами са повярвали на собствената си реторика за възможността да се изгради 100-процентов щит.

Според военния анализатор Алексей Анпилогов, локалните системи за противоракетна отбрана са единственото, което доказано функционира. САЩ имат изграден район за противоракетна отбрана в Аляска, предназначен основно за евентуални единични изстрелвания от Северна Корея. Русия разполага с модернизираната система А-135/А-235 около Московския промишлен регион и Централния федерален окръг. Тези системи имат ясна, ограничена задача и работят с определена степен на надеждност. Но те никога не са били рекламирани като абсолютна защита срещу пълномащабен ядрен удар.

В момента, в който Доналд Тръмп обяви, че „Златният купол“ ще осигури 100% сигурност за американските граждани, той сам си заложи капан. При подобни обещания, всяка ефективност под 99,9% означава пълен стратегически провал. А в ракетно-ядрената ера, дори 1% пропуск на термоядрени бойна глава означава унищожение на ключови градски и промишлени центрове.

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