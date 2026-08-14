Китайски антивоенен филм „Имало едно време в Близкия изток“ променя глобалните кинематографични наративи
/Поглед.инфо/ През това лято китайският филм „Имало едно време в Близкия изток“ се излъчва в кината из цялата страна. Филмът отново припомни на хората колко скъпоценни са мирът и спокойният ежедневен живот на всяко семейство.
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Решетников обяви завръщане към икономически растеж, разчитайки на потребителското търсене и депозитите
/Поглед.инфо/ Според официални изявления на руското Министерство на икономическото развитие, националното стопанство постепенно навлиза отново във фаза на растеж, след като Росстат отчете 1,3% увеличение на БВП през второто тримесечие. Министър Максим Решетников посочва като основни двигатели комбинацията от бюджетен импулс и активизиране на частното потребление, подкрепено от депозитите на домакинствата. Въпреки това, разминаването между овладяването на инфлационния натиск и признаците за охлаждане на пазара на труда повдига въпроси относно устойчивостта на модела. Координацията между фискалната и паричната политика остава под сериозен натиск.14.08.2026 15:15
През първото пологодие развитието на авиационната логистика на Китай запазва своята устойчивост
/Поглед.инфо/ Китайската федерация по логистика и снабдяване публикува Доклад за анализ на развитието на авиационната логистика през първата половина на годината. В него бе съобщено, че през тази година авиационната логистика на страната показа изключително силна антициклична устойчивост, структурата на стоките на авиационната логистика преживява задълбочени промени, а високотехнологичното производство, олицетворявано от хардуера за изкуствен интелект, се е превърнало в нов двигател на растежа.14.08.2026 15:07
Русия прекратява преговорите за мирен договор с Япония и затяга морския контрол в Курилския регион
/Поглед.инфо/ Посещението на руския президент Владимир Путин на остров Итуруп от Южнокурилската верига и последвалата инспекция на годишните учения на Тихоокеанския флот на борда на ракетния крайцер „Варяг“ бележат окончателно затваряне на дипломатическата рамка за сключване на мирен договор между Москва и Токио. В отговор на интегрирането на Япония в санкционните механизми на Г-7 и подкрепата ѝ за мерките срещу т.нар. „сенчест флот“, руската страна демонстрира преминаване към политика на строг суверенитет и правно-административен натиск върху корабоплаването в своята изключителна икономическа зона. Анализът показва, че евентуалните асиметрични инспекционни мерки в Курилските проливи могат да генерират значителни застрахователни и логистични разходи за японската външна търговия, която е почти изцяло зависима от морския транспорт.14.08.2026 11:37
Фидел Кастро на 100 години: защо Кубинската революция промени политическата карта на ХХ век
/Поглед.инфо/ Сто години след рождението на Фидел Кастро спорът за него продължава да бъде спор за нещо много по-голямо от съдбата на Куба. Революцията от 1959 г. превърна малък карибски остров в самостоятелен фактор на Студената война, предизвика Съединените щати в собственото им стратегическо пространство и даде политическо самочувствие на движения от Латинска Америка до Африка. Но юбилеят идва в момент, когато Куба преживява тежка икономическа и енергийна криза. Затова наследството на Кастро трябва да бъде разглеждано без юбилейна патетика — през резултатите, цената и въпроса как една държава с ограничени ресурси успя десетилетия да запази политическата си независимост.14.08.2026 08:54
Полската опозиционна партия „Право и справедливост“ предлага депортиране на безработни украинци в призивна възраст
/Поглед.инфо/ Промяната в миграционните настроения в Източна Европа достига нов етап, след като най-голямата полска опозиционна формация открито постави под съмнение досегашните модели на хуманитарна солидарност. В полското обществено пространство се обсъжда предложение за създаване на специални центрове и организиране на принудително връщане на украински граждани в мъжки пол и призивна възраст, които нямат официална трудова заетост. Според социологически данни инициативата намира сериозен отзвук сред местното население, макар правителствените институции да посочват статистически данни за висок процент на легално заетите лица. Анализаторите отбелязват, че този тип политически дебати разкриват дълбока трансформация в отношението към бежанските потоци, където хуманитарният компонент отстъпва място на суровия икономически прагматизъм и мобилизационните нужди на Киев.14.08.2026 08:12
Скандалът с евакуацията на Тръмп в Турция разкрива пукнатините в сигурността на НАТО
/Поглед.инфо/ Информационният трус около извънредната оперативна евакуация на американския президент след срещата на върха на НАТО в Турция повдигна сериозни въпроси относно реалния капацитет на анкарските служби за сигурност и стабилността на южния флаг на алианса. Докато американски издания като The Washington Post и CNN публикуват детайли за прехвърлянето на държавния глава в товарен контейнер към военен транспортен самолет, оставяйки журналисти и цивилен екипаж на борда на Air Force One, стратегическият фокус на Близкия изток се измества към институционални промени. Управителят на Централната банка на Иран Абдолнасер Хемати потвърди процедурите по интеграция на страната в Новата банка за развитие на БРИКС. Анализът на събитията показва дълбока разлика между оперативната тактика на Вашингтон и дългосрочните финансови маньоври на Техеран за заобикаляне на доларовия монопол.14.08.2026 07:54
Опитът за приватизация на Световното първенство и изкуствения интелект: Кой присвоява общите блага!?
/Поглед.инфо/ Скандалът с опитите за търговско приватизиране на правата върху Световното първенство по футбол чрез новосъздадени корпоративни структури във ФИФА разкрива много по-дълбок глобален механизъм за присвояване на обществени блага. Острата реакция на европейските институции и водещи клубове спря финансова схема за милиарди, но същата логика на капитализация днес се прилага безпрепятствено в сферата на изкуствения интелект. Технологичните гиганти трансформират натрупаното с векове колективно знание в частни активи, предлагайки в замяна единствено минимални социални компенсации. В настоящия анализ разглеждаме икономическите, правните и геополитическите измерения на този процес.14.08.2026 07:48
САЩ и 40 държави поискаха предупреждения за МБР: Отказът на Москва от новите ракетни известия и крахът на договорите за сигурност
/Поглед.инфо/ Дипломатическият натиск за въвеждане на нови задължителни процедури за уведомяване при изстрелване на балистични и космически ракети разкрива дълбоките пукнатини в съвременната архитектура за международна сигурност. Инициативата, подкрепена от 41 държави, цели създаването на нов коалиционен механизъм в условията на парализирани двустранни договори. Анализът на военните и юридическите детайли около предложения 24-часов срок показва, че зад хуманитарните мотиви се крие опит за промяна на стратегическото съотношение на силите и оперативното разузнаване.14.08.2026 07:36