Китайски антивоенен филм „Имало едно време в Близкия изток“ променя глобалните кинематографични наративи

/Поглед.инфо/ Сто години след рождението на Фидел Кастро спорът за него продължава да бъде спор за нещо много по-голямо от съдбата на Куба. Революцията от 1959 г. превърна малък карибски остров в самостоятелен фактор на Студената война, предизвика Съединените щати в собственото им стратегическо пространство и даде политическо самочувствие на движения от Латинска Америка до Африка. Но юбилеят идва в момент, когато Куба преживява тежка икономическа и енергийна криза. Затова наследството на Кастро трябва да бъде разглеждано без юбилейна патетика — през резултатите, цената и въпроса как една държава с ограничени ресурси успя десетилетия да запази политическата си независимост.

14.08.2026 08:54