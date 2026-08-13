От началото на тази година качеството на екологичната среда в Китай продължава да се подобрява
/Поглед.инфо/ На пресконференция на 13 август министърът на екологията и околната среда Хуан Жунциу съобщи, че от началото на тази година качеството на екологичната среда в страната продължава да се подобрява, а основните показатели отбелязват значително подобрение.
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/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора ми с проф. Боян Дуранкев поставяме въпроса докъде може да стигне светът, ако санкциите се превърнат в универсално оръжие на американската политика. Могат ли ударите срещу Русия, Китай, Индия и Иран да се върнат като бумеранг срещу самите САЩ? Ускорява ли Вашингтон дедоларизацията и възхода на юана и еврото? Защо Европа заменя диверсификацията с нова зависимост и кой печели от вноса на евтина работна ръка? Разговор за икономическата цена на една променяща се световна система.13.08.2026 17:30
Тъкър Карлсън обяви, че ударите по руски рафинерии целят ескалация и удар по НАТО
/Поглед.инфо/ Американският журналист Тъкър Карлсън за пореден път постави под въпрос стратегиите на Вашингтон и Брюксел, заявявайки в разговор с Рик Санчес, че украинските удари в дълбочина на руската територия търсят умишлена провокация. Според него атаките срещу рафинерии, цивилни обекти и инфраструктура целят да принудят Москва да нанесе директен ответен удар по ключови логистични центрове на НАТО като Варшава или Хамбург. Подобен сценарий би задействал Член 5 от Североатлантическия договор, формализирайки пряката военна конфронтация, която според автора се подготвя идеологически от десетилетия.13.08.2026 17:15