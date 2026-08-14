Институтът за насърчаване на инвестициите в Макао е привлякъл 194 нови проекта през 2026 г.

Според института над 60% от проектите са в отраслите от групата „1+4“, което представлява ръст от над 40% в сравнение със същия период на миналата година. Особено силен ръст отбелязаха проектите в областта на съвременните финансови услуги, високите и новите технологии, както и в сектора на здравеопазването.
Институтът посочи, че през този период са били завършени 133 инвестиционни проекта, включително проекти, свързани с бързоразвиващи се компании, които са установили дейност или фондове за рисков капитал в Макао, което отразява доверието на международните инвеститори в пазарните перспективи на града.