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Защо пазарът на съвременно изкуство плаща 1,4 милиона долара за обект, който не може да бъде докоснат

/Поглед.инфо/ На 8 декември 2024 г. аукционната къща Ketterer Kunst в Берлин приключи наддаването за творбата „General 52" x 52“ на американския минималист Робърт Райман при крайна цена от 1,4 милиона долара (около 1,3 милиона евро). Новината за продажбата на напълно бяло платно едва ли изненада онези, които следят финансовите отчети на вторичния пазар за съвременно изкуство през последните четири десетилетия. Абсурдът в случая не е естетически, а строго физически и логистичен. Купувачът плати сериозна сума за обект, който според официалното изявление на самата аукционна къща не може да бъде транспортиран, докосван или излаган на светлина поради фатална структурна деградация на използваните материали.

Деж. редактор - Александра Докова 2006 прочитания
Защо пазарът на съвременно изкуство плаща 1,4 милиона долара за обект, който не може да бъде докоснат
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Физикохимия на една финансова трансакция

Когато през 1970 г. Робърт Райман (1930–2019) полага слоевете боя върху квадратното памучно платно с размери 122,5 на 122,5 сантиметра, той не използва стандартни художествени пигменти, разтворени в ленено масло или акрилна дисперсия. Бившият джаз пианист от Нашвил, работил в продължение на седем години като пазач в Музея за модерно изкуство (MoMA) в Ню Йорк, изгражда целия си артистичен метод върху теренни експерименти с повърхности, индустриални материали и монтажни елементи. За „General 52" x 52“ Райман избира алкиден емайл, предназначен първоначално за защита на метални повърхности в промишлеността.

Проблемът, известен на всеки химик на материалите, се крие в коренно различните коефициенти на разширение и пластичност между индустриалния емайл и гъвкавата памучна основа. Алкидните смоли в процеса на полимеризация и последващо стареене губят пластификаторите си, превръщайки се в изключително твърдо, стъкловидно и крехко покритие. Хигроскопичният памук отдолу продължава да реагира на най-малките колебания във влажността и температурата на въздуха, разширявайки се и свивайки се. Резултатът от тази микроскопична механика след повече от половин век е неизбежен: напрежение в контактната зона, микропукнатини и пълно отслояване на пигментния слой от влакната.

Според експертна оценка, публикувана от екипа на Ketterer Kunst, повърхността на картината е достигнала критична прагова точка. Всяко вибрационно въздействие, присъщо за стандартния транспорт с климатизирани камиони или авиационни контейнери, крие директен риск от механично разпадане на боята на прах. Нещо повече, експертите от аукционната къща официално заявиха, че предметът няма да бъде изпратен на купувача, чието име остава скрито зад клаузи за конфиденциалност. Творбата трябва да остане в специализиран депо-трезор при строго контролирани параметри на средата, без пряк физически контакт.

Логистичната безизходица и пазарният парадокс

Тук свършва историята за живописта и започва тази за финансовите институции. Пазарната цена от 1,4 милиона долара надхвърли предварителната оценка от 1,2 милиона, което показва, че купувачът е бил напълно наясно с оперативните ограничения. Продажбата на обект, който не може да напусне склада, превръща самата физическа материя в пасив. Това, което се търгува в случая, е правният статут на собственост, документиран чрез сертификат за автентичност и проверима верига на съхранение (provenance).

От гледна точка на институционалното съхранение, ситуацията напомня за казусите с концептуално изкуство от 60-те и 70-те години, при които физическите обекти деградират или се саморазрушават по дизайн. При Райман обаче няма нарочен нихилизъм към материала; налице е прагматична инженерна грешка, превърната с десетилетията във финансово предимство. Когато Симон Вихман, специалист от Ketterer Kunst, отбелязва, че „бялото прави светлината, движението и структурата на материала видими“, това звучи като познатата реторика, с която аукционните къщи опаковат трудно продаваеми казуси. Реалността е много по-прозаична: структурата на материала е видима най-вече с това, че се разпада под собствената си химическа нестабилност.

Подобни казуси не са прецедент на пазара, но рядко достигат до публични търгове с толкова директно признание за невъзможност за предаване на владението. Може да се направи паралел с процесите при съхранението на ранните ацетатни ленти в киноархивите или онези инсталации от органични материали на Йозеф Бойс, чието консервиране изисква милионни инвестиции в хладилни инсталации. Търговията с подобни обекти вече е стъпвала върху подобни финансови модели – справка са по-ранните трансакции на аукционните гиганти Christie's и Sotheby's, при които предмети с изключителен риск се продават с клаузи за задължително депониране в определени безмитни зони (freeports) като тези в Женева или Люксембург.

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