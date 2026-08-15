Китайски производители на чипове отчитат рекордни приходи на фона на бума на изкуствения интелект

/Поглед.инфо/ Два от водещите китайски производители на чипове отчетоха рекордни приходи през второто тримесечие на 2026 г., стимулирани от нарастващото търсене на полупроводници, свързани с изкуствения интелект.

SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) отчете приходи от 3,006 млрд. долара за тримесечието, което е ръст от 36,1% на годишна база и първият случай, в който компанията преминава границата от 3 млрд. долара за едно тримесечие. Нетната печалба, отнесена към акционерите, е нараснала с 261,7% до 479 млн. долара.

Ръководството на SMIC посочи силното търсене на чипове, поддържащи системи за изкуствен интелект, като основен двигател на растежа. Компанията очаква търсенето на тези компоненти да се увеличи с около 40% и планира да повиши цените на производството на пластини през третото тримесечие.

Другият голям производител Hua Hong Semiconductor също отчете рекордни резултати. Приходите му са достигнали 717,5 млн. долара, с 26,8% повече спрямо година по-рано, а нетната печалба е скочила с 385,9% до 38,6 млн. долара.

Анализатори отбелязват, че освен ръста на продажбите и цените, двете компании се възползват от по-високи маржове и почти пълно използване на производствените си мощности. Натоварването на SMIC е достигнало близо 94%, а това на Hua Hong — около 103%, над средното за водещите световни производители.

Системите с изкуствен интелект изискват голям брой допълнителни чипове – за управление на захранването, интерфейси, памет и други функции. Голяма част от тях се произвеждат по зрели технологични процеси от 28 нанометра и повече, които са сред основните специализации на китайските компании.

На този фон анализаторите очакват подемът, свързан с изкуствения интелект, да продължи да подкрепя китайската полупроводникова индустрия и през втората половина на 2026 г.