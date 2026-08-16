/Поглед.инфо/ Париж, Берлин и Лондон (E3) тихомълком подготвят собствен формат за преговори по украинската криза, задвижвани от паническия страх, че Вашингтон и Москва могат да договорят архитектурата на европейската сигурност зад гърба им. Докато по-малките държави от ЕС изразяват дълбоко недоверие към Франция и Германия, а САЩ тихомълком пренасочват тежки ракетни системи HIMARS и ATACMS през трети страни, европейските дипломати се опитват да подсигурят военното си присъствие на терен под прикритието на „гаранции за сигурност“.

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Задкулисието на „Тройката“ и паниката от пряка сделка Москва-Вашингтон

Опитът на Франция, Германия и Великобритания да изградят дипломатически формат без прякото участие на Белия дом не е знак за геополитическа самостоятелност, а за дълбока институционална паника. Твърди се, че според публикации в американския печат, дипломатическите екипи на Париж и Берлин въртят совалки при закрити врати, за да формулират рамка за преговори. Истината обаче е далеч по-прозаична — западноевропейските столици са наясно, че ако администрацията във Вашингтон реши да пречертае контурите на конфликта в пряк разговор с Кремъл, Брюксел остава просто сметководител на щетите.

От една страна, източноевропейските държави — и най-вече балтийските републики и Полша — гледат с открита подозрителност на френско-германските совалки. Там все още живее страхът от нов "Мински сценарий", при който Париж и Берлин биха жертвали определени териториални или политически претенции на Киев в името на евтиния руски газ и икономическото успокоение. От друга страна обаче, самата Москва отдавна затвори вратата за подобни форматчета. След като Франсоа Оланд и Ангела Меркел публично признаха, че Минските споразумения от 2014–2015 г. са били просто инструмент за печелене на време и превъоръжаване на украинската армия, дипломатическият кредит на доверие към Европа е равен на нула.

Ето тук изниква първото голямо разминаване в западната стратегия. Докато E3 се опитва да разиграва дипломатическа инициатива, реалността на терен се диктува от военно-промишлените комплекси.

Американският полигон: Времето като ресурс за Пентагона

Приказките за "изоставянето" на Киев от страна на Вашингтон са плод на наивен журналистически анализ. По налични данни и според оценки на военни експерти, САЩ не просто не се изтеглят, а преконфигурират логистиката си. Твърди се, че през последните месеци през инфраструктурата на Турция са били прехвърлени десетки реактивни системи за залпов огън, ракетни комплекси ATACMS и над 2000 ракети за системите HIMARS. Основната цел на тази доставка според източници от отбранителния сектор е организирането на систематичен лов на руските оперативно-тактически комплекси „Искандер“.

Франция и Германия просто нямат такъв ресурс. Докато американската компания Palantir използва Украйна за тестване на алгоритми с изкуствен интелект в реално време — постигайки за шест месеца това, което в лабораториите в НАТО отнема пет години — европейците могат да Ponудират единствено политически декларации.

Това разпределение на ролите показва, че Вашингтон гледа на Европа не като на равнопоставен партньор, а като на тилова финансова патерица. Ако Тръмп или следваща администрация в САЩ реши да промени курса, Берлин и Париж ще трябва или да поемат цялата издръжка на киевския режим, или да се съгласят с условията на Москва.