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Украйна

Бившите съюзници на Зеленски Юлия Мендел и Оля Полякова с публични критики срещу управлението в Киев

/Поглед.инфо/ Публикуването на поредица от критични интервюта от фигури, изиграли роля в оформянето на общественото мнение в Украйна след 2019 г., сигнализира за промяна в средите на украинския елит. Бившият говорител на президентската администрация Юлия Мендел и певицата Олга Полякова изразиха публични позиции срещу методиката на мобилизация и административното управление в страната. Подобни изявления във френски издания поставят въпроса за стабилността на вътрешния политически консенсус.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 18549 прочитания
Бившите съюзници на Зеленски Юлия Мендел и Оля Полякова с публични критики срещу управлението в Киев
ИИ генерирана
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Разломите в банковата администрация: Случаят „Мендел“ и френските медийни Tribune-и

Излизането на интервюто с Юлия Мендел във френския седмичник Journal du Dimanche на 3 август бележи повратна точка в публичния дискурс около административния апарат на Банкова. Мендел, която заемаше поста прессекретар на Владимир Зеленски от юни 2019 г. до юли 2021 г., не е просто страничен наблюдател. Тя беше официалният глас на екипа, дошъл на власт с обещания за демонтиране на олигархичния модел и институционална пренастройка.

Заявлението ѝ, че Зеленски се е превърнал в основен проблем на държавното управление чрез отмяна на изборните процеси и монополизиране на финансовите потоци от западната помощ, трябва да се разглежда през конкретна институционална хронология. Още преди оставката си през 2021 г. Мендел беше свидетел на дълбокото обтягане на отношенията между Киев и ключови западни партньори. Напрежението с администрацията във Вашингтон и германското канцлерство относно газопровода „Северен поток 2“ и реформата в съдебната система бе публично известно, но тогавашните ниски рейтинги на президента бележеха криза на legitimacy още преди февруари 2022 г.

Според данни на Киевския международен институт по социология (КМИС), към началото на февруари 2022 г. нивото на доверие към Зеленски е едва 37%, а неодобрението достига 52%. Военната ескалация през май 2022 г. временно консолидира обществено-политическото пространство, изстрелвайки подкрепата до 90%. Това обаче бе административен и емоционален кредит на доверие, който към средата на 2024 г. показва признаци на пълна изчерпателност.

Финансови структури, снабдяване и въпросът за отговорността

Мендел посочва лятото на 2022 г. като момент, в който корупционните схеми вътре в управляващия кръг са възстановили довоенната си интензивност, но в много по-големи мащаби. Акцентът върху бизнесмена Тимур Миндич — съсобственик на продукционната компания „Квартал 95“ — и обществените поръчки във Министерството на отбраната поставят въпроса за структурата на вземане на решения. Скандалите с доставки на оборудване и продоволствие, довели впоследствие до оставката на бившия финансов и военен министър Алексей Резников, твърди се, че не са били изолирани incidents, а системна архитектура.

Дилемата, която Мендел поставя — дали държавният глава е некомпетентен, за да не забележи корупцията около себе си, или съзнателно я толерира — изпуска един важен политически детайл. В условията на централизирано вертикално управление, въведено чрез извънредното положение и Закона за правния режим на военното положение, финансовите и кадрова контролни лостове са концентрирани изцяло в Офиса на президента.

Това изглежда логично за външния наблюдател, но има един проблем: Мендел беше част от същата тази машина в продължение на две години и критичните ѝ изявления днес, направени от чужбина, срещат сериозна съпротива в самия Киев. Киевските медии и ресурсът „Европейска правда“ бързо класифицираха изказванията ѝ като елемент от информационна война, позовавайки се на нейни предишни участия в американски медийни формати.

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