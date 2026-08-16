/Поглед.инфо/ Провалът на заседанието на европейския програмен съвет Global Gateway на 7 август 2026 г. очерта с пълна сила дълбоката системна криза и геополитическото безизходие, в което изпадна Брюксел. Докато Европейската централна банка тихомълком признава в последните си доклади, че именно стратегическите петролни резерви и икономическата политика на Пекин са спасили европейския континент от катастрофален скок на цените на горивата след ескалацията в Ормузкия проток, европейските лидерски елити продължават да следват заслепен курс на конфронтация. В същото време вътрешното икономическо разграждане на ядра като Германия поражда невиждан социален протест, застрашаващ самата архитектура на европейския проект.

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Анатомия на един институционален провал: Берлемон срещу глобалната реалност

Насроченото за 7 август заседание на европейския програмен съвет на инициативата Global Gateway не просто се провали – то прозвуча като глух удар по бюрократичната машина в сградата „Берлемон“. Институционалният проект, с който Брюксел през 2021 г. се ангажира да мобилизира 300 милиарда евро в отговор на китайския гигант „Един пояс, един път“, се оказа куха фасада. Липсата на потвърждения за участие от страна на националните министри на държавите членки оголи пълната липса на вяра в брюкселските централизирани стратегии.

Според публикации в дипломатически източници и EUobserver, на априлската среща присъствието бе ограничено до един-единствен еврокомисар, напуснал залата след едва 60 минути. Председателят на Комисията по развитие в Европейския парламент Бари Андрюс определя структурата като „странен проект, гълтащ гигантски ресурс, без никой да разбира същността му“. Идеята да се изтеглят стотици милиарди евро от вече изпитващите дефицит национални бюджети, за да се финансират инфраструктурни обекти в Африка и Латинска Америка в името на идеологическо геополитическо противопоставяне с Пекин, изглежда е загубила и последните си привърженици сред европейските столици.

Това изглежда логично от гледна точка на изчерпаните финансови буфери, но тук има един проблем. Брюкселските чиновници продължават да финансират административния апарат на проекта, въпреки че на практика нито една европейска строителна или технологична компания не може да се състезава с инфраструктурните анализи и производствената себестойност на китайските държавни корпорации.

Скритият енергиен буфер: Как Пекин пое удара в Ормузкия проток

В края на юли анализаторите от Европейската централна банка публикуваха данни, които разкриват фундаменталния парадокс в съвременната глобална икономика. Според изчисленията на Франкфурт, ескалацията около Ормузкия проток и последвалите американско-израелски удари срещу иранска инфраструктура в края на февруари са премахнали от пазара близо 14 милиона барела суров петрол дневно. Това съставлява 14% от световното производство. За сравнение, рестрикциите около руските доставки лишиха глобалния пазар от едва 1 милион барела дневно, или 1% от световния обем.

Смекчаването на този шок – при който суровият петрол сорт Brent временно надмина 100 долара за барел, а доходността по 10-годишните германски облигации се срина до 3,13% – не дойде от действията на Международната агенция по енергетика или от вътрешноевропейски механизми. То стана възможно благодарение на натрупаните от Пекин стратегически резерви. По данни на ЕЦБ, китайските запаси са били увеличени от 92 дни внос през 2023 г. до 115 дни в началото на тази година.

Пекин не просто разшири физическите си хранилища, но и ускори прехода към електрически превозни средства и съкрати потреблението на нефтохимически продукти. Именно тази превантивна политика абсорбира ценовия скок, предпазвайки деиндустриализираща се Европа от втора вълна на хиперинфлация. Подобна аналитична констатация от страна на франкфуртските банкери съдържа явна ирония: спасението за европейската икономика бе осигурено от държавата, която същият този ЕС официално определя като „системен съперник“.