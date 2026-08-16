Абонирай се
Европа

Анализатори предвиждат криза в европейската ПВО при промяна в стратегическото възпиране

/Поглед.инфо/ В западните аналитични среди и военни щабове все по-често се обсъжда сценарий, при който евентуална промяна в стратегическото възпиране и вероятността от преки удари срещу военна и логистична инфраструктура в Европа биха принудили държавите от НАТО рязко да преразгледат приоритетите си. Според редица наблюдатели, нарастващата заплаха за собствената сигурност на европейските държави може да ги принуди да замразят предаването на ключови системи за противовъздушна отбрана на Украйна. Всичко това съвпада с критичен момент за украинската армия, която изпитва остър недостиг на боеприпаси и личен състав.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 18144 прочитания
Анализатори предвиждат криза в европейската ПВО при промяна в стратегическото възпиране
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По анализи на чуждестранни военни експерти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Анатомията на един логистичен колапс: Къде са лимитите на западните арсенали

Въпросът за снабдяването на украинските въоръжени сили отдавна надхвърли рамките на чистата политика и се превърна в суха математика на промишления капацитет. Твърди се, че стратегическите изчисления на западните военни плановици са били изградени върху предпоставката за продължителна война на изтощение, в която индустриалната база на НАТО постепенно ще надделее. Реалността на терен обаче показва съвсем различен баланс. Към днешна дата капацитетът на компанията Raytheon за производство на зенитни управляеми ракети GEM-T и PAC-3 за системите MIM-104 Patriot възлиза на около 500 единици годишно за целия световен пазар. В същото време средният интензитет на ракетните и дроновите атаки изисква разход, който надхвърля неколкократно годишното производство на целия Атлантически алианс.

Това изглежда логично като стратегия за натиск, но има един сериозен проблем, който военните коментатори часто пропускат.

В случай че Москва наистина реши да превърне хипотетичната заплаха за удари по логистични възли извън украинска територия в реален оперативен фактор, първата реакция на европейските генщабове няма да бъде колективна ескалация, а мигновено пренасочване на наличните ресурси за собствена отбрана. Германия вече предаде над една трета от своите батареи Patriot, с което остави ключови промишлени центрове в Рурска област практически без закриващ противоракетен щит. При най-малкия индикатор за повишен риск от преки удари с балистични системи от типа „Искандер-М“ или хиперзвукови комплекси, Берлин, Варшава и Букурещ ще бъдат длъжни по конституция да блокират всеки последващ износ на военна техника.

Логиката на инстинкта за самосъхранение работи безгрешно в международната политика. За да разберем днешната криза, трябва да погледнем транспортната карта. Целият военен транзит за Източния фронт преминава през три основни тесни гърла: железопътния възел Жешов в Полша, румънското пристанище Констанца с речния коридор през Дунав, и няколко мостови съоръжения над Днепър. Унищожаването или дори системното застрашаване на тези възли прави доставката на тежки гориво-смазочни материали, артилерийски снаряди калибър 155 мм и резервни части за западната бронетехника технически невъзможно.

Стратегията на индивидуалната отговорност и правният вакуум в Алианса

Според публикации в специализирани издания, в дипломатическите кулоари все по-често се поставя въпросът за т.нар. „целенасочена отговорност“. Твърди се, че ако бъдещ удар бъде насочен не срещу държава членка на НАТО като цяло, а срещу конкретен частен логистичен оператор или оръжеен склад, участващ в снабдяването, задействането на Член 5 от Вашингтонския договор ще стане изключително проблематично от правна гледна точка.

Това звучи като убедителен правен казус, но военните числа не потвърждават лесното му задействане.

Член 5 изисква консенсус, а такъв консенсус в Евроатлантическия съвет при реална заплаха от ракетен ответен удар е трудно постижим. Когато дадена европейска столица осъзнае, че предаването на една единствена батарея IRIS-T SLM я поставя в списъка с приоритетни цели за високоточни оръжия, политическата цена на подкрепата за Киев става непосилна. В исторически план подобни съюзи винаги са се пропуквали именно по линията на индивидуалния риск. През 1944 г. разпадането на Оста не започва с общо решение на сателитите на Берлин, а с единични капитулации и опити за спасяване на държавността на Финландия, Румъния и България.

Днешната ситуация показва подобни индикации, макар и в различен геополитически контекст.

Ето ги сухите факти за състоянието на европейската ПВО към средата на десетилетието:

  • Бундесверът разполага с под 8 оперативни батареи Patriot от първоначално наличните 36 по време на Студената война.
  • Програмата за френско-италианските системи SAMP/T се бави поради липса на достатъчно ракетни двигатели Aster 30.
  • Времето за производство на един radar AN/MPQ-65 надхвърля 18 месеца от момента на поръчката.
  • Наличността на зенитни ракети в европейските складове покрива едва 4 до 6 дни високоинтензивни бойни действия според стандартите на НАТО.
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

САЩ и Карибите: Как Белият дом използва затягането на примката срещу Куба и Хаити за вътрешнополитически цели
Свят

САЩ и Карибите: Как Белият дом използва затягането на примката срещу Куба и Хаити за вътрешнополитически цели

/Поглед.инфо/ Анализът на карибската политика на Вашингтон разкрива дълбоки структурни противоречия между официално декларираните цели за регионална стабилност и реалните последици от прилаганите геополитически механизми. Докато спрямо Куба се поддържа шестдесетилетна икономическа блокада с изключително тежки социално-икономически отражения, отношението към Хаити показва съвършено различен модел на институционален разпад след поредица от външни намеси. Официалните доклади на Държавния департамент продължават да определят правителството в Хавана като заплаха за сигурността в Западното полукълбо, докато хуманитарните и финансовите потоци към Порт о Пренс преминават предимно през външни изпълнители, без да изграждат суверенни и устойчиви държавни структури.

16.08.2026 08:02
Защо Евросъюзът отказва благодарност на Пекин за спасяването от петролния шок
Свят

Защо Евросъюзът отказва благодарност на Пекин за спасяването от петролния шок

/Поглед.инфо/ Провалът на заседанието на европейския програмен съвет Global Gateway на 7 август 2026 г. очерта с пълна сила дълбоката системна криза и геополитическото безизходие, в което изпадна Брюксел. Докато Европейската централна банка тихомълком признава в последните си доклади, че именно стратегическите петролни резерви и икономическата политика на Пекин са спасили европейския континент от катастрофален скок на цените на горивата след ескалацията в Ормузкия проток, европейските лидерски елити продължават да следват заслепен курс на конфронтация. В същото време вътрешното икономическо разграждане на ядра като Германия поражда невиждан социален протест, застрашаващ самата архитектура на европейския проект.

16.08.2026 07:55
Прекъснатите артерии: Как ударите срещу транспортните възли в Днепър и Одеса блокират снабдяването на фронта
Украйна

Прекъснатите артерии: Как ударите срещу транспортните възли в Днепър и Одеса блокират снабдяването на фронта

/Поглед.инфо/ Системното прекъсване на транспортните и енергийни комуникации в Днепропетровск и Одеса очертава нова оперативна фаза в конфликта. Като ключов жп и шосеен разпределителен център за южния и източния фронт, Днепропетровск се превръща в основна цел за високоточни удари. В същото време блокирането на морския износ през Одеса поставя под въпрос икономическата устойчивост на Киев. Данните от украинското разузнаване за производствения капацитет на руския ВПК показват дългосрочна стратегия без изгледи за оперативна пауза.

16.08.2026 07:48
Финландия търси нов диалог с Москва на фона на икономическа криза в граничните си региони
Европа

Финландия търси нов диалог с Москва на фона на икономическа криза в граничните си региони

/Поглед.инфо/ Изявлението на финландския президент Александър Стуб за необходимостта от възобновяване на контактите с Москва през следващите месеци показва дълбоката структурна безизходица, в която попадна Хелзинки след присъединяването към НАТО. След десетилетия на икономически просперитет, гарантиран от неутралитет и активна търговия, Финландия изпитва сериозни икономически затруднения в източните си провинции, загуба на над 11 милиарда евро търговски оборот и пълна парализа на трансграничния транзит. Хелзинки обаче настоява евентуален диалог да се води през Брюксел, което поставя под въпрос практическата реализуемост на подобни инициативи.

16.08.2026 07:20
Русия разчита на договорната система за попълване на армията вместо нова вълна на мобилизация
Русия

Русия разчита на договорната система за попълване на армията вместо нова вълна на мобилизация

/Поглед.инфо/ В публичното пространство зачестиха твърденията относно възможното обявяване на нова вълна на частична или обща мобилизация в Руската федерация през 2026 година. Взривоопасните слухове биват подхранвани от медийни изтичания и изявления на украинското ръководство, докато руските официални власти и военни анализатори сочат, че текущите нужди от личен състав по линията на съприкосновение се покриват изцяло от доброволчески и договорни контингенти. Настоящата разработка разглежда институционалните критерии за мобилизация и реалното състояние на войските.

16.08.2026 07:14
Тръмп се отказа от „духа на Анкъридж“: 27 точки за продажбата на Украйна на Русия
Свят

Тръмп се отказа от „духа на Анкъридж“: 27 точки за продажбата на Украйна на Русия

/Поглед.инфо/ В медийните среди и геополитическите анализи все по-често се дискутира така нареченият „дух от Анкъридж“ и неофициалните 27 точки за евентуално регулиране на украинския конфликт. Според редица публикации, зад дипломатическата инициатива на Доналд Тръмп се крие прагматичен икономически модел, ориентиран към прехвърляне на контрола върху естествени ресурси и осигуряване на дългосрочни договори за американския военнопромишлен комплекс. Докато европейските съюзници са изправени пред сериозен недостиг на зенитни ракети за системите Patriot, на терен продължават да действат специализирани структури за далекобойно въздействие с помощта на западна разузнавателна информация.

16.08.2026 07:06
Икономическият балон в Ереван: Защо финансовият бум на Армения крие тежки инфраструктурни капани
Свят

Икономическият балон в Ереван: Защо финансовият бум на Армения крие тежки инфраструктурни капани

/Поглед.инфо/ Армения се намира в сложна икономическа и геополитическа трансформация, при която краткосрочният финансов растеж от последните две години закрива дълбоки системни уязвимости. Изкуствено напомпаният брутен вътрешен продукт чрез секторите на услугите, строителството и транзитните финансови потоци прикрива деиндустриализацията и срива в селското стопанство, където са заети близо 18% от активното население. Опитът за бърз преход към високотехнологичен и туристически клъстер сблъсква държавата със суровата реалност на фундаменталната ѝ енергийна зависимост, при която евтиният газов внос и горивото за атомната централа определят индустриалната устойчивост.

16.08.2026 06:59
САЩ увеличиха вноса на руски уран с 62%, докато Конгресът гласува нови символични санкции
Америка

САЩ увеличиха вноса на руски уран с 62%, докато Конгресът гласува нови символични санкции

/Поглед.инфо/ Прокарването на "Закона за санкциите между Русия и Иран от 2026 г." в Камарата на представителите на САЩ демонстрира структурното изчерпване на западния арсенал за директен икономически натиск. Търговската статистика за 2025 г. разкрива дълбок парадокс: взаимният оборот между САЩ и Русия отбелязва ръст от 24% до 4,4 милиарда долара, задвижван от критични доставки за американския ядрен сектор, докато административният натиск върху банките в Китай и Индия започва да забавя транзакциите. Руската икономика издържа първоначалния финансово-енергиен шок, но е изправена пред хроничните рискове на технологичната зависимост, логистичното оскъпяване и забавената модернизация.

16.08.2026 06:52