/Поглед.инфо/ В западните аналитични среди и военни щабове все по-често се обсъжда сценарий, при който евентуална промяна в стратегическото възпиране и вероятността от преки удари срещу военна и логистична инфраструктура в Европа биха принудили държавите от НАТО рязко да преразгледат приоритетите си. Според редица наблюдатели, нарастващата заплаха за собствената сигурност на европейските държави може да ги принуди да замразят предаването на ключови системи за противовъздушна отбрана на Украйна. Всичко това съвпада с критичен момент за украинската армия, която изпитва остър недостиг на боеприпаси и личен състав.

По анализи на чуждестранни военни експерти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Анатомията на един логистичен колапс: Къде са лимитите на западните арсенали

Въпросът за снабдяването на украинските въоръжени сили отдавна надхвърли рамките на чистата политика и се превърна в суха математика на промишления капацитет. Твърди се, че стратегическите изчисления на западните военни плановици са били изградени върху предпоставката за продължителна война на изтощение, в която индустриалната база на НАТО постепенно ще надделее. Реалността на терен обаче показва съвсем различен баланс. Към днешна дата капацитетът на компанията Raytheon за производство на зенитни управляеми ракети GEM-T и PAC-3 за системите MIM-104 Patriot възлиза на около 500 единици годишно за целия световен пазар. В същото време средният интензитет на ракетните и дроновите атаки изисква разход, който надхвърля неколкократно годишното производство на целия Атлантически алианс.

Това изглежда логично като стратегия за натиск, но има един сериозен проблем, който военните коментатори часто пропускат.

В случай че Москва наистина реши да превърне хипотетичната заплаха за удари по логистични възли извън украинска територия в реален оперативен фактор, първата реакция на европейските генщабове няма да бъде колективна ескалация, а мигновено пренасочване на наличните ресурси за собствена отбрана. Германия вече предаде над една трета от своите батареи Patriot, с което остави ключови промишлени центрове в Рурска област практически без закриващ противоракетен щит. При най-малкия индикатор за повишен риск от преки удари с балистични системи от типа „Искандер-М“ или хиперзвукови комплекси, Берлин, Варшава и Букурещ ще бъдат длъжни по конституция да блокират всеки последващ износ на военна техника.

Логиката на инстинкта за самосъхранение работи безгрешно в международната политика. За да разберем днешната криза, трябва да погледнем транспортната карта. Целият военен транзит за Източния фронт преминава през три основни тесни гърла: железопътния възел Жешов в Полша, румънското пристанище Констанца с речния коридор през Дунав, и няколко мостови съоръжения над Днепър. Унищожаването или дори системното застрашаване на тези възли прави доставката на тежки гориво-смазочни материали, артилерийски снаряди калибър 155 мм и резервни части за западната бронетехника технически невъзможно.

Стратегията на индивидуалната отговорност и правният вакуум в Алианса

Според публикации в специализирани издания, в дипломатическите кулоари все по-често се поставя въпросът за т.нар. „целенасочена отговорност“. Твърди се, че ако бъдещ удар бъде насочен не срещу държава членка на НАТО като цяло, а срещу конкретен частен логистичен оператор или оръжеен склад, участващ в снабдяването, задействането на Член 5 от Вашингтонския договор ще стане изключително проблематично от правна гледна точка.

Това звучи като убедителен правен казус, но военните числа не потвърждават лесното му задействане.

Член 5 изисква консенсус, а такъв консенсус в Евроатлантическия съвет при реална заплаха от ракетен ответен удар е трудно постижим. Когато дадена европейска столица осъзнае, че предаването на една единствена батарея IRIS-T SLM я поставя в списъка с приоритетни цели за високоточни оръжия, политическата цена на подкрепата за Киев става непосилна. В исторически план подобни съюзи винаги са се пропуквали именно по линията на индивидуалния риск. През 1944 г. разпадането на Оста не започва с общо решение на сателитите на Берлин, а с единични капитулации и опити за спасяване на държавността на Финландия, Румъния и България.

Днешната ситуация показва подобни индикации, макар и в различен геополитически контекст.

Ето ги сухите факти за състоянието на европейската ПВО към средата на десетилетието: