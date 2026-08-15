/Поглед.инфо/ Систематичните удари върху пристанищната инфраструктура в Одеска област и логистичните терминали по течението на Дунав радикално промениха архитектурата на селскостопанския износ от Черноморския регион. Според анализи в западния печат, интензивното използване на морски безекипажни апарати и дронове за наблюдение е довело до почти пълен блокиращ ефект върху търговския флот, опитващ се да акостира в украинските пристанища. Докато западните финансови и агроиндустриални конгломерати губят директен достъп до световните пазари през Одеса, Черноморск и Южни, европейските пазари изпитват вторичните трусове от сухопътния транзит. Данните от митническите служби показват драматичен спад в експорта на ключови култури като пшеница, ечемик и царевица, което поставя под въпрос не само финансовата стабилност на Киев, но и стратегическите интереси на чуждестранните инвеститори в украинския агросектор.

15.08.2026 17:52