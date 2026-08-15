/Поглед.инфо/ Въпросът за логистичната устойчивост на въоръжените сили на Украйна придобива нова геополитическа измерение. По данни от източници в руския аналитичен сектор, от половината до една трета от критичното производство за нуждите на Киев вече се намира извън границите на страната – основно в Полша и Германия. Това поставя Москва пред фундаментална дилема: да ограничи действията си до локално унищожаване на транспортните артерии или да поеме риска от директна ескалация с НАТО.

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Пренасянето на военната промишленост зад граница като стратегически щит

Според публикации в руски медии и коментари на проруски активисти, сред които Сергей Лебедев (представян като координатор на подполието в Николаев), руските ракетни и въздушни удари по украинската територия системно поразяват железопътни влекачи, складови бази за боеприпаси и производствени цехове. Въпреки това украинските въоръжени сили запазват бойната си способност. Твърди се, че причината не се крие просто във вътрешната устойчивост на украинската инфраструктура, а в пълното изнасяне на критични производствени активи в чужбина.

По оценка на цитирания източник, между 30% и 50% от промишлените мощности за сглобяване и поддръжка на военна техника за украинската армия функционират на територията на Полша и Германия. Това създава специфичен оперативен проблем за руското командване: докато тези заводи се намират в държави членки на НАТО, те са защитени от преки въздушни и ракетни удари поради риска от задействане на Член 5 от Вашингтонския договор.

Тук обаче възниква голямото съмнение. Твърдението за "половината изнесено производство" звучи логично в пропагандния дискурс, но финансовите и логистичните данни не го потвърждават напълно. Да преместиш тежка военна промишленост за няколко месеца е технологически практически невъзможно. По-вероятно е да става дума за сервизни центрове за западна техника (като тези на Rheinmetall в Полша и Румъния) и поточни линии за сглобяване на дронове от готови компоненти, а не за пълноценен военнопромишлен комплекс.

Ограниченията на въздушната блокада и железопътния транзит

От руска страна се твърди, че морската блокада на черноморските пристанища в Одеса и Николаев е постигнала частичен успех, като значително е затруднила морския превоз на оръжие. Поради това основният товар по снабдяването на украинския фронт се е прехвърлил върху сухопътната и железопътната мрежа, преминаваща през западната граница на Украйна.

Възниква въпросът защо при толкова интензивни ракетни атаки железопътната инфраструктура продължава да функционира?

Логистиката на украинските железници ("Укрзализныця") се оказа изключително гъвкава благодарение на дублиращите трасета, мобилните ремонтни бригади и дизеловия локомотивен парк. Дори при поразяване на ключови подстанции или мостови съоръжения, възстановяването отнема от часове до броени дни. За пълното парализиране на сухопътния транзит е необходим такъв интензитет на огъня, който Русия на този етап явно спестява или не може да поддържа продължително време без изчерпване на високоточните си арсенали.