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Свят

Китай пуска редовни кораби през Арктика: Геополитическа застраховка срещу Суец и контрола на САЩ

/Поглед.инфо/ Влизането на китайския превозвач Sea Legend Line в Арктика с редовна контейнерна линия CAX от пристанището Нингбо до британското Феликстоу маркира нов етап в преформатирането на глобалната логистика. Москва и Пекин си поставят цел от 20 милиона тона товари по Северния морски път до 2030 г. Това е опит за изграждане на алтернативен транспортен коридор, който да гарантира търговската сигурност при кризи в Малакския проток, Суецкия канал и Червено море.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 7631 прочитания
Китай пуска редовни кораби през Арктика: Геополитическа застраховка срещу Суец и контрола на САЩ
Източник: @ Лев Федосеев/ТАСС
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Завръщане към арктическата реалност: Жегата в Червено море срещу студа на Севера

На 15 август китайската компания Sea Legend Line изпрати контейнеровоза Dubai Tower от Нингбо, с което стартира програма от осем последователни плавания по така наречения Китайско-европейски арктически експрес (CAX). Според разпространената информация се очаква курсът през Северния морски път (СМП) до британското пристанище Феликстоу да отнеме около 20 дни. Твърди се, че за целта ще се използват седем плавателни съда от малък и среден клас.

Единичните експерименти, провеждани през изминалите години, нямаха голяма търговска стойност. Всеки може да изчака идеален прозорец през август или септември, да наеме руски атомен ледоразбивач от флота на "Атомфлот" (дъщерно дружество на Държавната корпорация "Росатом") и да отчете рекордно време за преход. Търговията обаче не функционира с единични рекорди. Тя изисква предвидимост. Собственикът на товара иска да знае графика за месеци напред, а не да гадае ледовата обстановка около протока Вилкицки.

Точно тук е разделителната линия. Заявлението за седмични отпътувания до началото на октомври е опит за превръщане на една географска възможност в търговски продукт. Но да се твърди, че Арктика е готова да поеме съществена част от световния стокообрат, е прекомерен оптимизъм, който не издържа пред сухото пресмятане на капацитета.

Фактите са следните: през Суецкия канал в нормални години преминават над 20 000 кораба годишно, носещи над 1.2 милиарда тона товари. Цялата амбиция на руско-китайското споразумение от октомври 2025 г. е да достигне 20 милиона тона по СМП едва до 2030 г. Разликата е в пъти. Арктическият маршрут не е заместител на Суец. Той е застрахователна полица.

Алтернативната логистика на Пекин: Избягване на американския флот

Традиционният морски път на китайския износ минава през Южнокитайско море, Малакския проток, Индийския океан, Баб ел-Мандеб, Червено море и Суецкия канал. В продължение на десетилетия този маршрут бе гръбнакът на глобализацията. Но той има два критични недостатъка за Пекин:

  • Военноморската зависимост: Малакският проток е с ширина едва 2.8 километра в най-тясната си точка (протока Филипс) и лесно може да бъде блокиран от Пети и Седми флот на САЩ при евентуален геополитически конфликт.
  • Регионалната нестабилност: Атаките на хутите в Червено море вече принудиха големите превозвачи като Maersk и MSC да пренасочат корабите си около нос Добра надежда, което удължава пътя с 10-14 дни и оскъпява застраховките.

Пекин реагира стратегически. Според китайското Министерство на транспорта, навигационният план за 2026 г. третира Арктика като един от няколкото паралелни коридора. Логиката не е да се намери един-единствен идеален път, а да се разпредели рискът. Част от стоките вървят по море през Суец или Африка, друга част — по железопътните линии през Евразия (Транссибирската магистрала и БАМ), а през краткото арктическо лято се използва Северният морски път.

Тук обаче възниква въпрос, на който Пекин все още няма пълен отговор: какво се случва, когато зимният лед затвори Източния сектор на СМП?

Техническата бариера: Ледът, флотът и цената на ледоразбиваческия съпровод

Истинското тесно гърло на Северния морски път не е политическо, а физическо и икономическо. Докато Карско море вече се използва за целогодишна навигация благодарение на руските проекти за втечнен природен газ (Ямал СПГ), то Източносибирско и Чукотско море остават непроходими за стандартни търговски кораби през по-голямата част от годината.

За преминаване през тези участъци се изискват контейнеровози с ледов клас (поне Arc4 или Arc5 по класификацията на Руския морски регистър за корабоплаване). Тези кораби имат по-дебели стоманени корпуси, подсилени винтове и специални форми на носа. Това ги прави по-тежки, по-скъпи за строителство и по-неикономични при плаване в открити води.

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