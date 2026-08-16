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Доц. Григор Сарийски: Европа без Русия губи шанса си за самостоятелен център на сила
/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора ми с доц. Григор Сарийски поставяме въпроса, който Европа все по-трудно може да избегне: има ли ЕС бъдеще като самостоятелен център на сила? Говорим за пропуснатата възможност за голям евразийски макрорегион, за прекъсването на връзките между европейските технологии и руските ресурси, за растящото разделение между ядро и периферия в ЕС и за центробежните сили, които могат да променят Европа. Защо технологичният суверенитет ще решава кой ще има място в новия свят и защо доц. Сарийски смята, че Европа влиза в дълбока системна криза? Разговор на Владимир Трифонов с доц. Григор Сарийски.
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