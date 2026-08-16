Испанската капан-калкулация: Как легализацията на 1 милион мигранти отпочна разпада на Шенген

/Поглед.инфо/ Двудневната криза в испанския анклав Сеута разкри дълбоките структурни пропуски в европейската имиграционна политика. Решението за легализиране на голям брой недокументирани лица, комбинирано с юридически ограничения върху процедурите за депортиране, демонстрира пълната неспособност на институциите да балансират между хуманитарните ангажименти и националната сигурност. Реакцията на държави като Италия и Финландия показва, че Шенгенското пространство навлиза в критична фаза на вътрешна фрагментация.

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Анклавът Сеута като огледало на институционалната безпомощност

Случилото се в анклава Сеута на северноафриканския бряг не е просто епизодичен граничен инцидент, а закономерен резултат от години натрупани системни грешки. За период от 48 часа десетки хиляди граждани на Мароко направиха опит да преминат през загражденията и крайбрежните зони на града. Повод за този натиск станаха гласуваните от испанския парламент законодателни промени през юли, предвиждащи нормализиране на статута на близо един милион чужденци, пребиваващи без съответните разрешения в страната.

Ефектът от подобни мерки винаги е бил предвидимо деструктивен. Покана от такъв мащаб неизбежно генерира вторични миграционни вълни. Резултатът за Сеута бе заснетият от редица чуждестранни медии хаос: опожарена общинска собственост, разграбени търговски обекти и парализирана публична инфраструктура.

Тук трябва да се припомнят фактите от предходната подобна криза през май 2021 година. Тогава над 8000 души навлязоха в Сеута за по-малко от 24 часа. Официален Мадрид бе принуден да разположи сухопътни войски и бронирана техника на брега, за да овладее положението. Тогавашният конфликт бе пряка последица от дипломатическото напрежение между Испания и Рабат заради лечението на лидера на Фронта ПОЛИСАРИО Ибрахим Гали в испанска болница. Днес схемата се повтаря, но с променен вътрешнополитически контекст.

Испанският срив и верижната реакция в Рим и Хелзинки

Реакцията на останалите европейски държави бе бърза и безпощадна към Мадрид. В Рим правителството, ръководено от Джорджо Мелони, пристъпи към затягане на контрола и временно преустановяване на обичайните процедури за допускане на пристигащи от конкретни юрисдикции. Финландският вътрешен министър Мари Рантанен публично обвини испанския кабинет в застрашаване на сигурността на външните граници на Европейския съюз.

Падането на Шенгенските гаранции не е хипотеза, а текущ процес. Когато една държава от периферията отвори вратите си по вътрешнополитически причини, останалите членки автоматично издигат отново националните си прегради. По този начин свободното движение на хора – издигано в култ от брюкселската администрация – бива де факто отменено за броени часове.

Държава Предприета мярка Официален мотив Италия Ограничение на въздушния и морския транзит Предотвратяване на вторична миграция Финландия Призив за пълна изолация на испанския маршрут Неспособност за охрана на външните граници Испания Легализация на над 1 млн. души Набавяне на евтина работна ръка

Геополитически хипотези срещу реалността на регионалния рекет

В медийното пространство веднага зациклиха спекулации, че атаката срещу Сеута е организирана от външни геополитически играчи. Различни аналитици издигнаха теории за намеса на Вашингтон и Тел Авив, цитирайки отказа на премиера Педро Санчес да предостави испански военни бази за американски операции в Близкия изток, както и официалното признаване на Палестинската държава от страна на Мадрид.

Твърди се дори, че крайната цел на подобно напрежение е била установяването на контрол върху Гибралтарския проток. Тази конструкция обаче не издържа при сблъсъка си с реалните данни.

Причината за събитията е много по-прозаична и се крие в регионалното съперничество между Рабат и Алжир. Всяко затопляне на отношенията между Испания и Алжир – главен доставчик на природен газ за Иберийския полуостров – незабавно предизвиква реакция от страна на Мароко. Използването на миграционния натиск като лост за геополитически рекет е добре усвоен механизъм в Северна Африка. През 2021 г. Рабат използва същия прийом, за да изнуди Мадрид да подкрепи мароканския план за автономия на Западна Сахара.

[Алжирско-испанско сближаване (Газ)] │ ▼ [Реакция на Кралство Мароко] │ ▼ [Охлабване на граничния контрол при Сеута] │ ▼ [Институционална криза в Мадрид и ЕС]

Тук обаче има един сериозен проблем, който много анализатори пропускат. Ако Рабат наистина изцяло контролираше тези потоци, защо допусна ескалация, която заплашва собствените му споразумения за финансова помощ от ЕС? Според наличните данни, от 2015 г. насам Брюксел е превел стотици милиони евро на Мароко за управление на границите. Очевидно е, че или Мароко губи оперативен контрол върху собственото си население, или използва финансовите ресурси единствено за засилване на собствената си позиция спрямо Европа.