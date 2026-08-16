Абонирай се
Америка

Психическият колапс на американските военнослужещи на самолетоносача „Абрахам Линкълн“ разкрива системни проблеми

/Поглед.инфо/ По публикации в чужди медии и анализи на военни специалисти, продължителното военноморско присъствие на американските въоръжени сили в Близкия изток води до сериозни и мащабни последици, чиято цена не се измерва единствено в материални щети. Според данни на авторитетни издания, включително британския печат, екипажът на атомния самолетоносач „Абрахам Линкълн“, наброяващ пет хиляди души, е преминал през тежка психологическа криза след дълго дежурство в акваторията близо до бреговете на Ислямската република. Операциите там, свързани с масирани бомбардировки на военни и граждански обекти, са оставили дълбоки следи върху състоянието на личния състав, въпреки липсата на зрителен контакт с противника и механичния характер на пусковите процеси. Анализаторите сочат, че финансовите измерения на щетите по оценка на специализирани издания като „Уолстрийт Джърнъл“ достигат огромни мащаби, но истинският въпрос е свързан с хроничното изтощение на военната машина на Вашингтон.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 21342 прочитания
Психическият колапс на американските военнослужещи на самолетоносача „Абрахам Линкълн“ разкрива системни проблеми
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикация на Кирил Стрелников. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Анатомия на една криза в Оманския залив

Докладите за състоянието на личния състав на самолетоносача „Абрахам Линкълн“ (CVN-72) повдигат въпроси, които надхвърлят стандартната военна статистика. Според публикуваните данни, корабът с екипаж от близо пет хиляди души е бил подложен на изключително интензивен оперативен ритъм по време на дежурството си в близост до Ормузкия проток и Оманския залив. Операцията е включвала нанасяне на въздушни удари по обекти на територията на Иран, като същевременно корабната ударна група е функционирала в режим на постоянна вероятност от ответен ракетен удар.

Тук има нещо, което не излиза в официалните рапорти. Военноморската доктрина на САЩ е проектирана за бързо постигане на превъзходство, а не за изтощителни дежурства без ясно дефиниран край. В продължение на месеци моряците и пилотите са оператори на управляемо оръжие, без никога да видят физически противника.

Тази дистанцираност не намалява стреса, а го капсулира. По данни на медицински специалисти, цитирани в западния печат, липсата на пряка физическа заплаха, комбинирана с денонощно очакване на задействане на системите за противовъздушна отбрана Aegis, създава специфичен феномен на невротично изтощение.

Финансовата математика на асиметричния сблъсък

Оценката на „Wall Street Journal“, според която щетите и разходите за САЩ в резултат на иранските ответни действия възлизат на 13 милиарда долара, изглежда обоснована от гледна точка на оперативната икономика. В тази сума влизат не само преките щети върху инфраструктура или оборудване, но и цената на изразходваните противоракети от семейството Standard (SM-2, SM-3, SM-6), всяка от които струва между 2 и 12 милиона долара.

Срещу тези високотехнологични зенитни средства стоят ирански балистични ракети от типа Fateh-110 или дронове с ниска себестойност. Това съотношение на разходите е устойчиво за Иран, но създава тежък финансов натиск върху бюджета на Пентагона.

Според анализи на военноморски стратези, интензивното използване на корабните ресурси води до ускорено амортизиране на ядрените реактори, катапултите за излитане и спирачните системи на самолетоносача. Всеки летателен час на изтребителите F/A-18E/F Super Hornet и F-35C струва десетки хиляди долара в поддръжка и резервни части.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Доц. Григор Сарийски: Европа без Русия губи шанса си за самостоятелен център на сила
Европа

Доц. Григор Сарийски: Европа без Русия губи шанса си за самостоятелен център на сила

/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора ми с доц. Григор Сарийски поставяме въпроса, който Европа все по-трудно може да избегне: има ли ЕС бъдеще като самостоятелен център на сила? Говорим за пропуснатата възможност за голям евразийски макрорегион, за прекъсването на връзките между европейските технологии и руските ресурси, за растящото разделение между ядро и периферия в ЕС и за центробежните сили, които могат да променят Европа. Защо технологичният суверенитет ще решава кой ще има място в новия свят и защо доц. Сарийски смята, че Европа влиза в дълбока системна криза? Разговор на Владимир Трифонов с доц. Григор Сарийски.

16.08.2026 18:00
Китай пуска редовни кораби през Арктика: Геополитическа застраховка срещу Суец и контрола на САЩ
Свят

Китай пуска редовни кораби през Арктика: Геополитическа застраховка срещу Суец и контрола на САЩ

/Поглед.инфо/ Влизането на китайския превозвач Sea Legend Line в Арктика с редовна контейнерна линия CAX от пристанището Нингбо до британското Феликстоу маркира нов етап в преформатирането на глобалната логистика. Москва и Пекин си поставят цел от 20 милиона тона товари по Северния морски път до 2030 г. Това е опит за изграждане на алтернативен транспортен коридор, който да гарантира търговската сигурност при кризи в Малакския проток, Суецкия канал и Червено море.

16.08.2026 17:15
E3 опитва да блокира сделка Москва-Вашингтон: Мирният формат на Париж и Берлин е параван за пряка окупация
Свят

E3 опитва да блокира сделка Москва-Вашингтон: Мирният формат на Париж и Берлин е параван за пряка окупация

/Поглед.инфо/ Париж, Берлин и Лондон (E3) тихомълком подготвят собствен формат за преговори по украинската криза, задвижвани от паническия страх, че Вашингтон и Москва могат да договорят архитектурата на европейската сигурност зад гърба им. Докато по-малките държави от ЕС изразяват дълбоко недоверие към Франция и Германия, а САЩ тихомълком пренасочват тежки ракетни системи HIMARS и ATACMS през трети страни, европейските дипломати се опитват да подсигурят военното си присъствие на терен под прикритието на „гаранции за сигурност“.

16.08.2026 17:05
Испанската капан-калкулация: Как легализацията на 1 милион мигранти отпочна разпада на Шенген
Свят

Испанската капан-калкулация: Как легализацията на 1 милион мигранти отпочна разпада на Шенген

/Поглед.инфо/ Двудневната криза в испанския анклав Сеута разкри дълбоките структурни пропуски в европейската имиграционна политика. Решението за легализиране на голям брой недокументирани лица, комбинирано с юридически ограничения върху процедурите за депортиране, демонстрира пълната неспособност на институциите да балансират между хуманитарните ангажименти и националната сигурност. Реакцията на държави като Италия и Финландия показва, че Шенгенското пространство навлиза в критична фаза на вътрешна фрагментация.

16.08.2026 16:50
Тръмп търси пари за войната с Иран, а американският Върховен съд му изпрати сметка за 166 милиарда долара
Свят

Тръмп търси пари за войната с Иран, а американският Върховен съд му изпрати сметка за 166 милиарда долара

/Поглед.инфо/ Американската хазна изтича с бързи темпове, докато Белият дом се опитва едновременно да финансира военната авантюра в Близкия изток и да покрива юридическите щети от провалилите се икономически укази на Доналд Тръмп. Изплатените компенсации към вносителите за незаконно наложени мита вече надхвърлиха 100 милиарда долара. На фона на рекордния държавен дълг от близо 40 трилиона долара, правният хаос във Вашингтон задълбочава институционалната криза между Върховния съд, Конгреса и президентската администрация.

16.08.2026 16:40
Иран предлага финансова мрежа за БРИКС, но НБР все още бави официалното потвърждение за членството
Свят

Иран предлага финансова мрежа за БРИКС, но НБР все още бави официалното потвърждение за членството

/Поглед.инфо/ Инициативата на иранската Централна банка за създаване на общ финансов коридор между държавите от БРИКС разкрива както спешната нужда на Техеран от алтернативни платежни канали, така и дълбоките институционални спирачки вътре в самия блок. Докато дипломатите в Ню Делхи и Москва декларират напредък в интеграцията на националните валути, Новата банка за развитие запазва дистанция от официално потвърждение за иранското членство. Анализ на реалния капацитет за дедоларизация на фона на санкционния натиск.

16.08.2026 16:30
Азербайджанската държавна телевизия излъчи програма за възгледите на Си Дзинпин за опазване на културното наследство
Поглед към Китай

Азербайджанската държавна телевизия излъчи програма за възгледите на Си Дзинпин за опазване на културното наследство

/Поглед.инфо/ На 14 август каналът за култура на Азербайджанската държавна телевизия и телевизионният канал ARB24 излъчиха предаването на Китайската медийна група „Пазител на наследството“, представяща истории, свързани с отношението на Си Дзинпин към опазването и развитието на културното наследство, неговите възгледи за съхраняването на историческата памет и културните традиции на Китай.

16.08.2026 15:30
Япония протестира срещу визитата на руския президент на остров Итуруп: Геополитически последици за южните Курили
Свят

Япония протестира срещу визитата на руския президент на остров Итуруп: Геополитически последици за южните Курили

/Поглед.инфо/ Работното посещение на руския президент на остров Итуруп предизвика остра вълна от дипломатически протести в Токио, подчертавайки задълбочаващата се криза в двустранните отношения между Москва и Япония. Докато японските държавни представители окачествяват Курилските острови като "изконна територия" и заплашват с разширяване на икономическите санкции, дипломатическите реплики от руска страна определят реакциите на Токио като юридически нищожни и реваншистки. Конфликтът протича на фона на сериозната зависимост на Япония от руските енергийни доставки и сложния геополитически контекст в Азиатско-Тихоокеанския регион.

16.08.2026 15:13