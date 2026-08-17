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"Империя 1520": Технологичният стандарт, който свързва Централна Азия и спира западната логистика

/Поглед.инфо/ Релсовият стандарт от 1520 мм, известен в световната логистика като "руско междурелсие", остава една от най-устойчивите геополитически и геоикономически конструкции на континента Евразия. Обхващащ 17 държави – от балтийските републики до Монголия и Финландия – този технически параметър определя транспортната свързаност, военната сигурност и търговските потоци от XIX век до днес. В условията на засилващо се съперничество между глобалните търговски маршрути и реализацията на мегапроекти като китайския "Един пояс, един път" и трансконтиненталния коридор "Север-Юг", междурелсието от 1520 мм се превръща в ключов инструмент за запазване на технологичния и логистичен суверенитет на страните от Централна Азия.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 26477 прочитания
"Империя 1520": Технологичният стандарт, който свързва Централна Азия и спира западната логистика
ИИ генерирана
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Ширината, която чертае континентални граници: Историческият избор на 1520 мм

Техническият параметър от 1520 мм междурелсие не е просто суха инженерна спецификация, а фундаментален геостратегически избор. Според историческите документи, когато руският инженер инж. Павел Мелников проучва железопътната инфраструктура на САЩ и Европа през 30-те и 40-те години на XIX век, стандартът от 1435 мм (които днес доминират в Западна Европа, Китай и Северна Америка) е бил разпространен основно в северните американски щати и Англия. В южните щати на САЩ Мелников попада на по-широки междурелсия, включително 5 фута (1524 мм). Изборът на император Николай I да утвърди именно 1524 мм (по-късно стандартизирани в СССР на 1520 мм) за линията Санкт Петербург – Москва през 1851 г. се оказва решение с почти два века геополитически последствия.

Първите опити с други стандарти в Руската империя показват колко опасни могат да бъдат инфраструктурните отклонения. Линията "Царско село", изградена от австрийския инженер Франц Антон фон Герстнер, използва уникален габарит от 1829 мм (6 фута) с прекомерно високи насипи поради опасения от преспи, което я прави икономически нерентабилна за мащабиране.

В същото време Варшавско-Виенската железопътна линия е прокарана с европейския стандарт от 1435 мм. Според редица исторически анализи, този тесен европейски стандарт икономически и логистично гравитира към Централна Европа и Австрия, превръщайки Полското кралство в обособена зона. При последвалата Кримска война тази логистична несъвместимост се превръща в пряка военна слабост за империята.

С официалното откриване на линията Санкт Петербург – Москва на 1 (13) ноември 1851 г. започва изграждането на монолитната мрежа. По оценки на военни историци, разликата в междурелсието спрямо Централна Европа изиграва ключова спирачна роля по време на Първата и най-вече по време на Втората световна война. Вермахтът се сблъсква с катастрофален логистичен колапс през 1941–1942 г. именно поради невъзможността за директно използване на германския подвижен състав по руското междурелсие, което налага бавно и сложно прешиване на линиите на терен.

Централноазиатският възел и геополитиката на стандарта

Днес пространството "1520" обхваща 15 бивши съветски републики, както и Финландия и Монголия. Въпреки че политическите вектори на тези държави варират от членове на НАТО (Естония, Латвия, Литва) до ключови играчи в ОДКС и ОНД, подземната стоманена инфраструктура ги държи в общ технически комплекс. Твърди се, че дори при остри криви ("остроъгълни радиуси") се допускат експлоатационни отклонения до 1530 мм, а историческият допуск от 1524 мм все още се използва във Финландия, без това да пречи на съвместимостта на подвижния състав.

В Централна Азия – Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан и Туркменистан – междурелсието от 1520 мм играе двойствена роля. От една страна, то осигурява безпроблемен транзит между самите републики и Русия. От друга страна, служи като естествен филтър срещу пълната икономическа абсорбция от страна на Китай.

Тук обаче възниква важен инфраструктурен въпрос. Китай натиска за разширяване на стандартното междурелсие (1435 мм) навътре в Евразия, за да улесни износа си към Близкия изток и Европа. Република Узбекистан например е закрепила със закон стандарта от 1520 мм на своя територия. Дори при реализацията на дългоочаквания мегапроект за железопътната линия Китай – Киргизстан – Узбекистан (CKU), Ташкент настоява за запазване на своя междурелсов стандарт на своя територия, което налага изграждането на пунктове за смяна на талиги или претоварни терминали на границата.

Проектът CKU с обща дължина от приблизително 523 км се оценява на 4,7 милиарда долара. Предвидено е трасето да премине по маршрута Кашгар (Китай) – Торугарт – Арпа – Макмал – Джалал-Абад (Киргизстан) – Андижан (Узбекистан). Планираният капацитет е 15 милиона тона товари годишно, като пътническите композиции ще се движат със скорост до 120 км/ч, а товарните – до 90 км/ч. Първоначално линията ще бъде еднопътна на дизелова теглителна сила с последваща електрификация.

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