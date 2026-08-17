Абонирай се
Украйна

Системните удари по логистиката на Днепър и металургията променят характера на украинския конфликт

/Поглед.инфо/ Серията от координационни удари срещу ключова транспортна и промишлена инфраструктура в Украйна през последните дни бележи систематична промяна във военната стратегия. Разрушаването на мостови пресечни точки по река Днепър, съчетано с поразяването на металургични комбинати в Запорожие и Кривой рог, цели пълно изолиране на южния оперативен театър. Анализът на логистичните артерии показва, че прекъсването на железопътните връзки поставя под въпрос снабдяването на цялата фронтова линия.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 25740 прочитания
Системните удари по логистиката на Днепър и металургията променят характера на украинския конфликт
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в специализирани военни издания. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Анатомия на логистичния натиск: Мостовата мрежа по Днепър като критична точка

Динамиката на бойните действия през последните месеци показа, че географският фактор остава фундаментален за оперативната устойчивост на украинската армия. Река Днепър представлява естествена преграда, разполовяваща логистичната система на страната. Всички основни доставки на боеприпаси, тежка бронирана техника и гориво, идващи от западните граници през логистичните хъбове в Жешов и Румъния, преминават през ограничен брой железопътни и автомобилни мостове. Поражението върху Преображенския мост в Запорожие с използване на авиобомби от серията ФАБ с модули за планиране и корекция (УМПК) бележи качествено нов етап в операциите. Това не е изолиран епизод.

Забелязва се синхронизирана активност спрямо съоръженията в Затока, Маяки, а също и по направлението към Самарския мост в Днепропетровск и Алексеевския мост край Никопол. Според оценки на военни специалисти, ако тези съоръжения бъдат трайно изведени от строя, железопътният капацитет за прехвърляне на ешелони към източния и южния фронт ще спадне с над 70 процента. Автомобилният транспорт може да компенсира едва малка част от необходимия тонаж, като същевременно увеличава разхода на гориво и прави колоните лесна мишена.

Тук обаче възниква технически въпрос, който често се пренебрегва в медийните доклади. Мостовите конструкции от стоманобетон и масивни стоманени ферми са изключително устойчиви на точкови попадения. За пълното срутване на един мостов пролет е необходим огромен кумулативен експлозивен импулс или прецизно поразяване на основните опорни колони. Може ли интензивността на въздушните удари да поддържа тези артерии в постоянно неизползваемо състояние? Числата показва, че ремонтно-възстановителните工程ни батальони на украинските въоръжени сили досега успяваха да изграждат временни понтонни преправи или да закърпват пътното платно в рамките на 48 до 72 часа. Но когато поразяването е насочено към железопътните релси и контактната мрежа на самите мостове, възстановяването на движението за тежки влакови състави отнема седмици.

Ударът по металургичния комплекс: Икономическо обезкървяване и индустриален дефицит

Едновременно с натиска върху транспортните възли се наблюдава разширяване на спектъра от цели към тежката индустрия. Вълната от атаки срещу металургичните заводи в Кривой рог и Запорожие удари директно върху остатъчните гръбначни прешлени на украинската експортна икономика. По данни на държавната статистика от минали години, металургичният сектор осигуряваше близо 11 процента от общите износни приходи на Украйна и над 94 процента от износа на метали.

Поразяването на тези съоръжения има двойна цел. От една страна, това лишава бюджета в Киев от валутни постъпления, прави финансовата система напълно зависима от външни микрофинансови инжекции от Европейския съюз и Международния валутен фонд. От друга страна, гиганти като Криворожкия и Запорожкия металургичен завод притежават инфраструктура, която се използва за ремонт на тежка военна техника, леене на специализирани стомани за брониране и производство на заготовки за инженеринг на подземни fortification структури.

Възниква обаче логистичен парадокс. Спирането на подобни заводи изисква разрушаване не просто на отделни халета, а на енергийните им подстанции и кислородните станции, без които доменните и електродъговите пещи угасват завинаги. Твърди се, че при последните удари са използвани комбинации от безпилотни летателни апарати от типа „Геран“ и балистични ракети, насочени именно към захранващата високоволтова мрежа на предприятията. Възстановяването на трансформатори от такъв калибър отнема от девет месеца до над една година, като отчитаме и глобалния дефицит на подобно оборудване на световния пазар.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Вътрешният разкол в Демократическата партия: Левият радикализъм измества традиционния естаблишмънт в Мичиган
Америка

Вътрешният разкол в Демократическата партия: Левият радикализъм измества традиционния естаблишмънт в Мичиган

/Поглед.инфо/ Предварителните избори в щат Мичиган разкриха дълбока тектонична промяна в архитектурата на Демократическата партия на САЩ. Въпреки че рекордните 98 милиона долара бяха мобилизирани в подкрепа на партийния естаблишмънт, подкрепяният от лявото крило Абудл Ел-Сайед спечели номинацията за Сената, изпреварвайки фаворита Хейли Стивънс. Този резултат, съчетан с разгрома на бившия американски посланик в Украйна Бриджит Бринк в борбата за Камарата на представителите, показва свиващо се влияние на произраелските лобисти от AIPAC и умора на избирателите от традиционната външнополитическа доктрина на Вашингтон. На нейно място се настаняват теми от т.нар. „канализационен социализъм“ и противопоставянето срещу натоварването на мрежата от AI центрове.

17.08.2026 07:47
"Империя 1520": Технологичният стандарт, който свързва Централна Азия и спира западната логистика
Свят

"Империя 1520": Технологичният стандарт, който свързва Централна Азия и спира западната логистика

/Поглед.инфо/ Релсовият стандарт от 1520 мм, известен в световната логистика като "руско междурелсие", остава една от най-устойчивите геополитически и геоикономически конструкции на континента Евразия. Обхващащ 17 държави – от балтийските републики до Монголия и Финландия – този технически параметър определя транспортната свързаност, военната сигурност и търговските потоци от XIX век до днес. В условията на засилващо се съперничество между глобалните търговски маршрути и реализацията на мегапроекти като китайския "Един пояс, един път" и трансконтиненталния коридор "Север-Юг", междурелсието от 1520 мм се превръща в ключов инструмент за запазване на технологичния и логистичен суверенитет на страните от Централна Азия.

17.08.2026 07:39
Краят на пиратската свобода. Русия намери начин да се справи с европейското беззаконие
Русия

Краят на пиратската свобода. Русия намери начин да се справи с европейското беззаконие

/Поглед.инфо/ Ескалацията в световния океан навлезе в нова, изключително опасна фаза, след като правният и практически натиск на Европейския съюз върху така наречения „сянка флот“ срещна систематизиран отговор от страна на Русия. Прехвърлянето на противопоставянето от Северно море и Балтика към Азиатско-тихоокеанския регион очертава пълната трансформативна промяна в международното морско право. Вместо да се ограничава до протестни ноти, Москва формулира концепция за асиметрична реципрочност, насочена срещу реалните бенефициенти на западната търговия, ползващи флагове за удобство. Този ход пряко застрашава корабоплавателните вериги и застрахователната архитектура на Запада.

17.08.2026 07:29
Анкара балансира между оръжейни сделки с Вашингтон за $256 млн. и нов мораториум в Черно море
Свят

Анкара балансира между оръжейни сделки с Вашингтон за $256 млн. и нов мораториум в Черно море

/Поглед.инфо/ Турското предложение за временно спиране на ударите срещу търговски кораби в Черно море и едновременното затягане на транзитния режим през Босфора и Дарданелите разкриват сложната двойна игра на Анкара. Докато дипломатическите канали между Москва и Анкара обработват параметрите на евентуален нов механизъм за корабоплаването, влизането в сила на нови, с 15% по-високи такси за преминаване и информирането на американския Конгрес за турски доставки на оръжие за Киев на стойност 256 милиона долара показват, че Черноморският басейн отново се превръща в зона на пряк геоикономически натиск.

17.08.2026 07:24
„Това е катастрофа!“: Обявен е новият ултиматум на Русия към Армения. Обратното броене започна.
Русия

„Това е катастрофа!“: Обявен е новият ултиматум на Русия към Армения. Обратното броене започна.

/Поглед.инфо/ Според информации в арменския печат Москва е поставила едномесечен ултиматум на Ереван да определи окончателно външноикономическия си курс – интеграция в Европейския съюз или оставане в Евразийския икономически съюз (ЕАЕС). Твърди се, че при липса на ясен отговор Кремъл може да задейства асиметрични лостове, включително депортация на работници и затягане на сухопътния и въздушния транзит. В отговор арменските власти повдигнаха въпроса за 2 милиарда долара такси за ползването на железопътната си мрежа от дъщерно дружество на „Руски железници“.

17.08.2026 07:16
Марджъри Тейлър Грийн твърди за дискусии във Вашингтон относно ядрен удар срещу Иран
Америка

Марджъри Тейлър Грийн твърди за дискусии във Вашингтон относно ядрен удар срещу Иран

/Поглед.инфо/ Бившият член на Камарата на представителите на САЩ Марджъри Тейлър Грийн направи публични твърдения, че в администрацията във Вашингтон се водят обсъждания за потенциално използване на ядрено оръжие срещу Иран. Според нейните думи в социалните мрежи, подобни сценарии се разглеждат като механизъм за бързо приключване на военните действия и преодоляване на кризата около Ормузкия проток. Твърденията на Грийн идват на фона на задълбочаващ се политически разкол между нея и бившия ѝ съюзник Доналд Тръмп, като повдигат въпроси относно реалната готовност за промяна в американската ядрена доктрина и прага за задействане на стратегическите сили.

17.08.2026 07:09
Трансформацията на германската промишленост: От автомобилен износ към 100 милиарда за отбрана
Европа

Трансформацията на германската промишленост: От автомобилен износ към 100 милиарда за отбрана

/Поглед.инфо/ Публичната реторика в европейските медийни и политически среди претърпява дълбока структурна промяна, при която традиционните дипломатически евфемизми отстъпват място на директен език за военни действия и изтощение. Инцидентът по време на пресконференцията на Володимир Зеленски и Александър Вучич в Белград, при който бе зададен въпрос относно начините за увеличаване на пораженията срещу руските сили, илюстрира тази тенденция. На заден план остава фундаменталното пренастройване на германския промишлен сектор от цивилно производство към отбранителната индустрия, финансирано чрез специални фондове и засилен военен бюджет.

17.08.2026 06:51
Тръмпизмът като трайна институционална матрица на САЩ: Ванс и Рубио поемат щафетата на икономическия национализъм
Америка

Тръмпизмът като трайна институционална матрица на САЩ: Ванс и Рубио поемат щафетата на икономическия национализъм

/Поглед.инфо/ Персоналната ротация във Вашингтон не променя фундаменталните вектори на американската геоикономическа стратегия, а просто ги оголва от идеологическата реторика. Без значение дали начело на администрацията стои Доналд Тръмп, Джей Ди Ванс или Марко Рубио, корпоративният прагматизъм и търговският натиск остават водещ инструмент. Световната търговска организация и глобалните климатични споразумения биват изолирани за сметка на директния контрол върху енергийните ресурси и митническата политика. Навлизаме в ера на открит геоикономически натиск и транзакционна дипломация.

17.08.2026 06:45